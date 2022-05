Prodhuesit europianë të bukës letër KE-së: Rritja e çmimeve e pashmangshme; Kërkohen masa urgjente te energjia dhe importet e grurit

Koalicioni i 5 shoqatave më të mëdha europiane të prodhimit të bukës, pjesë e së cilës është dhe CEBP-ja ku është anëtare shoqata e Bukës, Pastiçerisë dhe Brumërave në Shqipëri në letrën dërguar Komisionit Europian ngrenë shqetësimin për ndikimet e luftës në Ukrainë në rritjen e kostove të industrisë së bukës.

Shoqatat pohojnë se lufta në Ukrainë po shkakton stres të madh në zinxhirin e furnizimit të bukës që po përballet me rritje 60% të çmimit të grurit, 4-fishimin e çmimit të plehrave bujqësore dhe rritjen e larta që pësuar çmimi i energjisë, naftës dhe gazit. Koalicioni i shoqatave të prodhuesve të bukës në Europë paralajmërojnë se në këtë situatë të vështirë është e pashmangshme rritja e lartë e çmimit të bukës dhe produkteve të tjera ushqimore. Sipas tyre inflacioni i çmimeve do të zgjasë përtej 2022.

Prodhuesit europianë i kërkojnë Komisionit Europian marrjen e masave urgjente për të garantuar çmim më të ulët të energjisë për furrat, duke e konsideruar bukën ushqim bazë, uljen e barrierave tregtare në importet nga vendet e treta dhe masat mbështetëse lokale dhe ndihma shtetërore për operatorët (p.sh. TVSH, detyrime, të përkohshme ose të papunësisë).

Mbështetje dhe miratim i letrës është kërkuar edhe nga shoqata e Bukës, Pastiçerisë dhe Brumërave në Shqipëri

Letra

Si sektor thelbësore për garantimin e bukës te konsumatorët, kompanitë në të gjithë zinxhirin e bukës po punojnë shumë për sigurimin e furnizimit të vazhdueshëm me bukë, një ushqim bazë, dhe bazë e shumë dietave në Europë dhe më gjerë. Megjithatë, përveç të gjitha tensioneve njerëzore dhe gjeopolitike, lufta në Ukrainë po shkakton stres të madh në zinxhirin e furnizimit të bukës i cili po përballet me një gamë të gjerë rritjesh të kostos.

Pasojat e luftës në Ukrainë gjithashtu i shtohet barrës së krizës së Covid-19, e cila tashmë po kërcënonte furnizimin me ketë ushqim thelbësor dhe kryesor për konsumatorët e BE-së. Në veçanti, sfidat aktuale në lidhje furnizimin e mallrave bujqësore, kostot e energjisë, plehrat, paketimin ose transportin e goditur rëndë të gjitha nivelet e zinxhirit të bukës. Në të vërtetë, javët e kaluara para dhe që nga pushtimi rus i Ukrainës kanë qenë sfiduese për tregjet e grurit në mbarë botën dhe në Evropë. Kjo ndikon drejtpërdrejt te prodhuesit e miellit dhe përdoruesit e tjerë të grurit. Çmimet e grurit tani janë rreth 60% më të larta se sa ishin para korrjeve të shtator 2021.

Çmimet e plehrave bujqësore janë katër herë më të larta se një vit më parë, që do të ndikojë në koston e prodhimit për kulturat e ardhshme të drithërave dhe do të inkurajojë disa kultivues të drithërave që të zvogëlojë përdorimin dhe për këtë arsye të ulë rendimentin në të ardhmen.

Çmimet e energjisë, si nafta, gazi kanë pësuar rritje shumë të lartë. Çmimet e lëndëve të para për biznesin nuk janë të kufizuara siç janë për konsumatorët, që do të thotë se zinxhiri i furnizimit të bukës është tashmë i ekspozuar ndaj këtyre rritjeve. Rezervat e kufizuara të vajit të lulediellit dhe përbërësve të tjerë kyç në BE, të kombinuara me ndërprerjen e furnizimit nga Ukraina, kanë detyruar gjithashtu kompanitë të kërkojnë burime alternative furnizimi, ose përbërësish, dhe e kanë bërë më sfiduese përputhshmërinë e plotë me kërkesat e etiketimit të ushqimit.

Shtuar kësaj, një pjesë e miellit të grurit shpërndahet në ambalazh letre. Megjithatë, kostoja e ambalazhit të letrës u rrit 50% për periudhën janar 2020 deri në dhjetor 2021. Për shkak të embargos së vendosur ndaj Rusisë, situata pritet të ndikojë sërish te çmimet.

Së fundi, kostoja e transportit të grurit ka qenë në rënie nga fillimi i vitit, pasi kufizimet e Covid-19 janë lehtësuar, pas rritjes 35% që arritën nga fillimi i shkurtit. Mjaft anije tani janë bllokuar në zonën e Detit të Zi. Edhe pse bizneset në të gjithë zinxhirin e bukës do të bëjnë të pamundurën për të zbutur ndikimin dhe vazhdojnë të prodhojnë, këto zhvillime do të çojnë në mënyrë të pashmangshme në çmime më të larta për një gamë të tërë te produkteve ushqimore, përfshirë bukën, dhe rritja e parashikuar e inflacionit të çmimeve të ushqimeve do të jetë më e lartë dhe është parashikuar të zgjasë përtej 2022.

Për sa më sipër, Iniciativa e Bukës kërkon mbështetjen e Komisionit Europian qe të adresojë urgjentisht këto vështirësi në mënyrë që të sigurohet furnizimi i vazhdueshëm me bukë për konsumatorët evropian, si pjesë e objektivit të ruajtjes së sigurisë ushqimore në BE. Për këtë qëllim, Iniciativa e Bukës rekomandon veprimet e mëposhtme që duhet të ndërmerren nga Komisioni Europian:

Roli kryesor i bukës dhe aksesi në energji dhe lëndët e para: Me konsideratën e duhur dhe statusin e ushqimit bazë, zinxhiri i bukës i bën thirrje BE-së dhe autoriteteve të shteteve anëtare te njohin rolin kryesor të bukës, si dhe sigurimin e aksesit të lëndëve të para dhe energjisë, kushte që mbështesin disponueshmërinë e bukës, në kushte të përballueshme për konsumatorët.

Fleksibilitet i përkohshëm në etiketim: Iniciativa e Bukës kujton nevojën për një qasja ndaj etiketimit të ushqimit, duke i lejuar prodhuesit të zëvendësojnë përbërësit dhe insiston në nevoja për një qasje të harmonizuar në nivel të BE-së. Si minimum, Iniciativa e Bukës mbështet zhvillimi i udhëzimeve që do të ndihmonin Shtetet Anëtare për të koordinuar masat që ata të miratojnë për të lehtësuar ndikimin në paketimin e grupuar.

Ulja e barrierave tregtare në importet nga vendet e treta: Zinxhiri i bukës kërkon nga Komisioni Europian që të shqyrtojë pezullimin e përkohshëm të tarifave për importe të caktuara nga të vendet e treta, të parashikojnë mungesat e lëndëve të para bujqësore thelbësore për prodhimin e bukës në afat të shkurtër. Ai gjithashtu inkurajon Komisionin që të zhbllokojë pengesat në transporti i mallrave kritike, për shembull, duke futur “korsi të gjelbra” të mbrojtura.

Zgjerimi i aksesit në masat zbutëse për operatorët e biznesit ushqimor: Së fundi, Nisma e Bukës kërkon masa strukturore për të zbutur ndikimin e inflacionit në energji, transport, dhe kostot e punës si dhe fleksibilitet në masat mbështetëse lokale dhe ndihmat shtetërore për operatorët (p.sh. TVSH, detyrime, të përkohshme ose të papunësisë). Shpresojmë fuqimisht që ju do t’i merrni parasysh rekomandimet tona të mësipërme me kujdesin e duhur, dhe do të ishim mirënjohës që të na jepej mundësia për të shkëmbyer më tej për këto çështje gjatë një takimi.

–AIBI është Shoqata Ndërkombëtare e Bukëpjekësve të Bimëve. Përfaqëson më shumë se 2,200 furrtarë të mëdhenj në Evropë dhe përtej me 470,000 punonjës. Misioni i saj është të mbrojë interesat e përbashkëta të furrave të bukës në nivel të institucioneve evropiane dhe ndërkombëtare dhe ofrimin e shërbimeve të informacionit për anëtarët e saj.

–CEBP është shoqata artizanale e Shoqatave kombëtare të Bukës dhe ëmbëlsirave në shtetet anëtare të BE-së. CEBP përfaqëson më shumë se 190,000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme me më shumë se 2 milion punonjës në Europë.

–COFALEC është konfederata e prodhuesve të majave që përfaqëson industrinë e majave në BE-së në Evropë. Me 33 fabrikat e shpërndara nëpër Bashkimin Europian, prodhojnë një milion ton maja çdo vit dhe më shumë Se 30% e prodhimit të eksportuar jashtë Europës, industria e majave është një lojtar i rëndësishëm i industrive të ushqimit europian.

–European Flour Millers është shoqata që përfaqëson industrinë evropiane të mullirit të grurit, thekrës dhe tërshërës si në BE & amp; niveleve ndërkombëtare. Anëtarë janë shoqatat kombëtare përfaqësuese nga 28 vende evropiane, duke përfaqësuar mbi 90% të kapacitetit të mullirit në Europë, është në gjendje të pasqyrojë në mënyrë të besueshme dhe me autoritet interesat e industrisë.

–Fedima është shoqata tregtare evropiane që përfaqëson përbërësit e furrave, ëmbëlsirave.

Misioni ynë është të krijojmë një mjedis të favorshëm për të siguruar një të qëndrueshme dhe innovative ne industrine e bukës. Vizioni ynë është të jemi platforma evropiane e përbërësve të bukës për të mbështetur dhe rritur bukën dhe tregun e pastiçerisë. /monitor