Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA) i ka kërkuar Bashkimit Evropian të përfshijë fabrikat ekzistuese të prodhuesve të automjeteve në Turqi në kuadrin “Prodhuar në BE” të Aktit të saj të propozuar të Përshpejtuesit Industrial.
Grupi tregtar me seli në Bruksel i tha Anadolu-t se, ndërsa mbështet forcimin e prodhimit evropian në mes të konkurrencës globale dhe kostove në rritje, rregullat e reja nuk duhet të penalizojnë kompanitë për investimet e bëra sipas rregulloreve ekzistuese.
ACEA paralajmëroi se përjashtimi i fabrikave ekzistuese nga fushëveprimi gjeografik i kuadrit mund të dëmtojë konkurrueshmërinë e prodhuesve evropianë, të kërcënojë investimet afatgjata dhe të krijojë pasiguri mbi vendimet e ardhshme të prodhimit.
Shoqata tha se sektorët e automobilave të Turqisë dhe Evropës ishin thellësisht të integruar, me operacione të vendosura prodhimi që kontribuojnë në zinxhirët e furnizimit evropian, punësimin dhe krijimin e vlerës.
Ky integrim është veçanërisht i rëndësishëm në segmentin e automjeteve të rënda, ku prodhuesit evropianë të automjeteve prodhojnë rreth 33,000 njësi çdo vit në fabrikat në Turqi.
ACEA propozoi përjashtime të synuara për operacionet ekzistuese të prodhuesve evropianë të makinave në vendet fqinje të integruara si Turqia, duke thënë se kjo do të mbronte investimet pa dëmtuar qëllimin e BE-së për të forcuar bazën e saj industriale.
Kërkesa e ACEA-s erdhi pas vërejtjeve të Ford.
Prodhuesi i automjeteve Ford gjithashtu kritikoi të enjten rregullat e propozuara të BE-së që do të përjashtonin automjetet e prodhuara në Turqi nga stimujt “Made in Europe”, duke paralajmëruar se ky veprim do të penalizonte investimet e bëra sipas rregulloreve ekzistuese të bllokut.
Ford ka investuar në zgjerimin e fabrikave të saj në Turqi mbi 2 miliardë dollarë që nga viti 2021.
Ford tha se përjashtimi i automjeteve të prodhuara në Turqi do të dobësonte prodhuesit e automjeteve që operojnë në Evropë, duke i nxitur politikëbërësit e BE-së të ndihmojnë industrinë të konkurrojë me rivalët kinezë.
Kompania tha se 50 për qind e pjesëve të përdorura në furgonët e saj Transit u prodhuan në Evropë, ndërsa automjetet u zhvilluan dhe u testuan në Gjermani, Mbretërinë e Bashkuar dhe Belgjikë në përputhje me rregullat në fuqi në atë kohë.
Turqia është tregu i tretë më i madh i eksportit për prodhuesit evropianë të automobilave, sipas raporteve të fundit të ACEA-s. /