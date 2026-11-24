Profesor Dr. Jusuf Hasen Nofel dhe çështja e Kosovës: Personaliteti enciklopedik, takimet shkencore dhe njerëzore dhe urat e miqësisë kulturore ndërmjet Egjiptit dhe Kosovës
Studim akademik mbi kontributet e tij intelektuale, gjuhësore, letrare, kritike, shkencore dhe kulturore, marrëdhëniet njerëzore me Kosovën dhe poezinë e mirënjohjes nga Kosova për Egjiptin. botuar në revistën “Al-Azhar Al-Harf” në Kajro më 17 nëntor 2026.
Nga: Prof. Dr. Beqir Ismaili
Hyrje
Personalitetet e mëdha shkencore dhe kulturore përbëjnë pasuri të çmuara për historinë e kombeve dhe qytetërimeve, sepse ndikimi i tyre nuk kufizohet vetëm në veprat dhe arritjet akademike, por shtrihet edhe në formësimin e ndërgjegjes intelektuale, përhapjen e dijes dhe ndërtimin e urave të komunikimit e të mirëkuptimit ndërmjet popujve.
Ndër këto personalitete të shquara të kulturës bashkëkohore arabe spikat Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofel, studiuesi enciklopedik, kritiku akademik, poeti dhe mendimtari kulturor egjiptian, i cili përmes një veprimtarie të gjatë shkencore, letrare dhe universitare ka dhënë kontribute të rëndësishme në shërbim të gjuhës arabe, letërsisë, kritikës letrare, arsimit dhe kulturës.
Ky artikull synon të paraqesë dhe të vlerësojë në mënyrë akademike rrugëtimin e tij jetësor dhe shkencor, projektin e tij intelektual, krijimtarinë letrare, arritjet kritike dhe enciklopedike, si dhe ndikimin e tij në zhvillimin e institucioneve akademike dhe në përgatitjen e brezave të studiuesve dhe intelektualëve.
Një dimension i veçantë i këtij studimi përbën marrëdhënia shkencore, kulturore dhe njerëzore ndërmjet autorit të artikullit, Profesor Doktor Beqir Ismaili, dhe Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofelit. Takimet dhe dialogët e tyre, të zhvilluar në kuadër të veprimtarive shkencore, letrare dhe kulturore, krijuan mundësi për njohjen dhe diskutimin e çështjes së Kosovës, të historisë së saj, të vuajtjeve të popullit të saj dhe të aspiratave për liri, pavarësi dhe dinjitet njerëzor.
Në këtë kuadër, kapitulli kushtuar takimeve shkencore dhe njerëzore, së bashku me poezinë e mirënjohjes dhe vlerësimit kushtuar Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofelit, përfaqëson një dëshmi të veçantë të lidhjeve intelektuale dhe miqësore ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit. Poezia, si dhuratë simbolike nga Kosova për Egjiptin, shpreh respektin për dijen, kulturën dhe kontributin e një personaliteti të shquar, duke dëshmuar se fjala poetike mund të shndërrohet në urë komunikimi dhe solidariteti ndërmjet popujve.
Përmes këtij studimi synohet të dokumentohet jo vetëm vlera e një personaliteti të rëndësishëm të kulturës arabe, por edhe rëndësia e marrëdhënieve shkencore dhe njerëzore në forcimin e miqësisë, dialogut dhe bashkëpunimit kulturor ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit. Në këtë mënyrë, artikulli paraqet një ndërthurje të studimit akademik, dëshmisë personale dhe shprehjes poetike të mirënjohjes, duke e vendosur dijen dhe kulturën në shërbim të afrimit ndërmjet kombeve dhe qytetërimeve.
Kapitulli I: Formimi njohës dhe fillimet shkencore
Së pari: Mjedisi shoqëror dhe kulturor
Doktor Jusuf Hasen Nofel lindi në qytetin e Port Saidit në vitin 1938, një qytet i lidhur historikisht me lëvizjen kombëtare, hapjen qytetëruese dhe ndërveprimin kulturor, gjë që ndihmoi në formësimin e personalitetit të tij të hershëm dhe të ndërgjegjes së tij kombëtare e kulturore. Rritja e tij erdhi në një fazë që dëshmoi transformime të mëdha politike dhe shoqërore në Egjipt dhe në botën arabe, çka u pasqyrua në interesat e tij të mëvonshme intelektuale.
Së dyti: Udhëtimi universitar
Ai u transferua në Kajro për të vazhduar studimet e tij universitare në Fakultetin Dar el-Ulum të Universitetit të Kajros, ku mori diplomën bazë, pastaj masterin dhe doktoraturën në letërsinë arabe, përpara se të merrte gradën e Profesorit në vitin 1985. Ky udhëtim shkencor formoi një bazë të fortë për projektin e tij intelektual dhe kritik.
Së treti: Tiparet e personalitetit të tij shkencor
Që nga fillimet e tij, personaliteti i tij shkencor u karakterizua nga disa tipare:
- Disiplina metodologjike.
- Prirja enciklopedike.
- Bashkimi mes krijimtarisë dhe kritikës.
- Kujdesi ndaj dokumentimit.
- Vizioni qytetërues për dijen. Dhe këto tipare mbetën të pranishme në faza të ndryshme të prodhimit të tij shkencor.
Kapitulli II: Jusuf Nofel dhe projekti i tij intelektual
Koncepti i kulturës te Jusuf Nofel
Kultura nuk kufizohet vetëm në anën letrare, por shtrihet për të përfshirë gjuhën, historinë, identitetin dhe ndërgjegjen qytetëruese. Në veprat e tij ai u nis nga një vizion që pohonte se kultura arabe përbën një sistem të ndërlidhur që nuk mund të copëzohet.
Marrëdhënia mes trashëgimisë dhe modernitetit
Nofeli refuzoi shkëputjen e plotë nga trashëgimia, ashtu siç refuzoi edhe ngurtësimin brenda kufijve të së kaluarës, duke bërë thirrje për një marrëdhënie dialektike të ekuilibruar mes autenticitetit dhe ripërtëritjes. Ky ekuilibër përbënte një nga elementet më të rëndësishme të projektit të tij intelektual, ku ai e trajtoi trashëgiminë si burim krijimtarie dhe jo si pengesë për zhvillimin.
Mendimi arab dhe identiteti qytetërues
Në librat e tij ai mbrojti identitetin arab si projekt kulturor dhe njerëzor, dhe theksoi se gjuha arabe përfaqëson shtyllën kurrizore të këtij identiteti, si dhe se ruajtja e saj është ruajtje e ekzistencës qytetëruese të kombit.
Kapitulli III: Jusuf Nofel dhe shërbimi ndaj gjuhës arabe
Mbrojtja e gjuhës arabe
Jusuf Nofel konsiderohet ndër mbrojtësit më të spikatur të gjuhës arabe në epokën moderne, pasi i përkushtoi një pjesë të rëndësishme të përpjekjeve të tij shkencore shërbimit ndaj gjuhës dhe zhvillimit të mësimdhënies së saj.
Zhvillimi i kurrikulave mësimore
Ai kontribuoi në hartimin dhe rishikimin e teksteve shkollore, dhe mori pjesë në zhvillimin e kurrikulave të gjuhës arabe në Egjipt dhe në disa vende arabe. Ky rol fiton rëndësi të madhe sepse ndikimi i tij nuk u kufizua në universitete, por u shtri te miliona nxënës përmes kurrikulave mësimore.
Terminologjia gjuhësore dhe leksikore
Ai dha kontribute të rëndësishme në studimin e terminologjisë letrare dhe gjuhësore, dhe u përpoq të rregullonte konceptet kritike moderne e t’i lidhte ato me kontekstin arab.
Gjuha dhe identiteti
Ai mendonte se gjuha nuk është vetëm mjet komunikimi, por enë e kulturës, kujtesës historike dhe vlerave qytetëruese.
Kapitulli IV: Jusuf Nofel dhe letërsia arabe
Përvoja e poetit
Ai ushtroi poezinë që në rini dhe botoi një numër vëllimesh poetike që pasqyruan vizionin e tij për njeriun, jetën dhe atdheun. Kjo i dha atij një ndjesi të veçantë estetike që e aftësoi t’i kuptonte tekstet poetike me një thellësi të jashtëzakonshme.
Tregimi dhe romani
Veprimtaria e tij nuk ndaloi te poezia, por u shtri edhe te tregimi dhe romani, dhe shkroi studime të specializuara rreth arteve të rrëfimit arab.
Letërsia si dokument qytetërues
Ai pa se letërsia është regjistër i gjallë i zhvillimit të shoqërive, dhe se tekstet krijuese përfaqësojnë dokumente kulturore që zbulojnë transformimet intelektuale dhe psikologjike të kombeve.
Kapitulli V: Kontributet e tij në kritikën letrare
Vizioni kritik
Jusuf Nofel i përket shkollës kritike që bashkon analizën artistike me vizionin kulturor. Ai nuk mjaftohet me studimin e strukturës së tekstit, por hulumton gjithashtu prapavijat e tij intelektuale, shoqërore dhe historike.
Kritika e poezisë
Ai i kushtoi një pjesë të madhe të veprave të tij studimit të poezisë arabe të vjetër dhe moderne, dhe ofroi lexime të thella për imazhin poetik, simbolet dhe dimensionet estetike.
Kritika e rrëfimit
Ai kontribuoi në studimin e tregimit dhe romanit arab, dhe ofroi analiza të imta për strukturën narrative, personazhet, kohën dhe hapësirën.
Ndikimi i tij në studimet kritike
Librat e tij u bënë referenca akademike mbi të cilat mbështeten studiuesit në universitetet arabe, dhe kontribuuan në zhvillimin e kërkimit letrar modern.
Kapitulli VI: Enciklopedia e Poezisë Moderne dhe Bashkëkohore Arabe
Projekti më i madh enciklopedik
Përfundimi i Enciklopedisë së Poezisë Moderne dhe Bashkëkohore Arabe konsiderohet ndër veprat më të mëdha shkencore të Jusuf Nofelit. Enciklopedia përfshiu mijëra poetë arabë dhe formoi një regjistër të madh historik për lëvizjen moderne poetike arabe.
Vlera shkencore e enciklopedisë Rëndësia e saj qëndron në:
Dokumentimin e prodhimit poetik arab.
- Ruajtjen e emrave të poetëve të panjohur / të harruar.
- Sigurimin e një baze të gjerë të dhënash letrare.
- Shërbimin ndaj studiuesve, kritikëve dhe historianëve.
Dimensioni qytetërues i projektit
Enciklopedia përfaqësoi një projekt për ruajtjen e kujtesës kulturore arabe nga humbja, dhe rrjedhimisht u bë një vepër qytetëruese që i kapërcen kufijtë e dokumentimit tradicional.
Kapitulli VII: Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofel dhe roli i tij në ndërtimin e institucioneve akademike, formësimin e brezave shkencorë dhe forcimin e pranisë kulturore dhe qytetëruese arabe
Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofel konsiderohet ndër personalitetet shkencore arabe, ndikimi i të cilave i ka kapërcyer kufijtë e mësimdhënies universitare dhe të autorësisë akademike drejt horizonteve më të gjera, të përfaqësuara në ndërtimin e institucioneve shkencore, zhvillimin e studimeve letrare dhe gjuhësore, përgatitjen e brezave të studiuesve dhe kontributin aktiv në gjallërimin e jetës kulturore arabe. Projekti i tij intelektual dhe shkencor është lidhur me një rrugëtim të gjatë pune akademike dhe kulturore që u shtri brenda dhe jashtë Egjiptit, dhe ndihmoi në konsolidimin e pozitës së tij ndër figurat më të spikatura të kulturës bashkëkohore arabe.
Prania e tij shkencore nuk mbeti e kufizuar vetëm në universitet si institucion arsimimi dhe kërkimi, por përfshiu pjesëmarrjen në themelimin e departamenteve shkencore, mbikëqyrjen e trajektoreve të zhvillimit akademik, kontributin në përgatitjen e lidershipit të ri shkencor, përveç rolit të tij të spikatur në mbështetjen e lëvizjes kulturore arabe dhe forcimin e komunikimit intelektual mes institucioneve dhe organeve akademike e kulturore në botën arabe.
Nga kjo pikënisje, ky kapitull trajton një tërësi çështjesh të ndërlidhura që zbulojnë përmasën e ndikimit të Jusuf Hasen Nofelit në ndërtimin e dijes bashkëkohore arabe, duke filluar nga roli i tij në formësimin e brezave shkencorë, duke kaluar nëpër kontributet e tij kulturore, historike dhe njohëse, dhe duke përfunduar me dimensionet e tij qytetëruese, diplomatike dhe kulturore, si dhe me vlerësimin shkencor e letrar që gëzoi. Këto çështje plotësojnë njëra-tjetrën për të formuar një pamje të plotë të një projekti intelektual dhe kulturor që i kapërceu kufijtë e specializimit të ngushtë për t’u bërë një nga modelet e para arabe në shërbim të kulturës, gjuhës, letërsisë dhe mendimit arab.
Ky kapitull përmban nënkapitujt (çështjet) e mëposhtme:
Çështja e parë: Ndikimi i Profesort Doktor Jusuf Hasen Nofel në formësimin e brezave shkencorë
Lidershipi universitar
Ai mbajti pozita të shumta akademike dhe administrative dhe kontribuoi në themelimin dhe zhvillimin e institucioneve të rëndësishme universitare.
Themelimi i departamenteve shkencore
Ai krijoi departamente të gjuhës arabe në një numër universitetesh dhe kontribuoi në zhvillimin e programeve akademike që lidhen me studimet gjuhësore dhe letrare.
Administrimi i kërkimit shkencor
Ai pati rol të spikatur në komisionet e gradimeve, kërkimeve shkencore dhe vlerësimit të universiteteve.
Administrimi si projekt njohës
Ai e trajtoi administrimin akademik si mjet për ndërtimin e dijes dhe prodhimin e kompetencave shkencore, dhe jo thjesht si pozitë funksionale.
Mbikëqyrja e tezave shkencore
Ai mbikëqyri qindra teza universitare dhe mori pjesë në mbrojtjen/diskutimin e tyre, gjë që e bëri ndikimin e tij shkencor të shtrirë përgjatë brezave të studiuesve.
Krijimi i shkollave shkencore
Ai nuk u mjaftua me përgatitjen e studiuesve, por kontribuoi në formësimin e prirjeve kërkimore dhe shkollave të reja kritike.
Përçimi i përvojës akademike
Ai përfaqësoi një hallkë lidhëse mes brezave të pionierëve dhe brezave të rinj, dhe ua përcolli përvojat e tij shkencore studentëve dhe ndjekësve të tij.
Çështja e dytë: Prania e Profesort Doktor Jusuf Hasen Nofel në jetën kulturore arabe
Konferencat dhe simpoziumet
Ai mori pjesë në qindra konferenca dhe forume intelektuale dhe kulturore arabe.
Gazetaria kulturore
Ai shkroi në gazeta dhe revista letrare e kulturore, duke kontribuar në formësimin e opinionit të përgjithshëm kulturor.
Dialogu kulturor arab
Ai kontribuoi në forcimin e komunikimit mes intelektualëve arabë nëpërmjet pjesëmarrjeve, shkrimeve dhe marrëdhënieve të tij të gjera akademike.
Çështja e tretë: Dimensioni historik në projektin intelektual të Profesort Doktor Jusuf Hasen Nofel
Historia kulturore
Ai u interesua për evidentimin e transformimeve historike të kulturës arabe.
Qytetërimi arab-islamik
Ky interes u shfaq në veprat e tij që lidhen me praninë qytetëruese arabe në botë, ndër të cilat edhe studimet e tij mbi arabët në Siçili dhe përhapjen e kulturës islame.
Dokumentimi si shkrim i historisë
Veprat e tij enciklopedike shndërrohen në dokumente historike me vlerë të madhe shkencore për studiuesit dhe historianët.
Çështja e katërt: Dimensioni shkencor dhe njohës në projektin e tij akademik
Prodhimi i tij u dallua për mbështetjen mbi metodën e saktë shkencore. Tiparet e kësaj metode u shfaqën në:
- Dokumentimin e rreptë.
- Analizën krahasuese.
- Induksionin e gjerë.
- Objektivitetin shkencor.
- Ndërthurjen (integrimin) mes disiplinave.
Për këtë arsye, veprat e tij gëzuan një pozitë prestigjioze brenda qarkut akademik arab.
Çështja e pestë: Ndikimi i Profesort Doktor Jusuf Hasen Nofel në kulturën bashkëkohore arabe
Jusuf Nofel u bë simbol i intelektualit akademik arab që bashkon dijen me krijimtarinë. Ai kontribuoi në:
- Forcimin e kulturës arabe.
- Mbrojtjen e trashëgimisë letrare.
- Përhapjen e ndërgjegjes gjuhësore.
- Konsolidimin e vlerave të kërkimit shkencor.
- Shërbimin ndaj identitetit arab.
Çështja e gjashtë: Dimensionet politike në projektin kulturor dhe intelektual
Ai nuk ushtroi veprimtari të drejtpërdrejtë politike, por projekti i tij kulturor mbarti dimensione politike në kuptimin qytetërues. Mbrojtja e gjuhës, identitetit dhe kulturës arabe përfaqëson një kontribut në ruajtjen e sigurisë kulturore të kombit. Gjithashtu, interesi i tij për çështjet kombëtare/panarabe dhe kulturore e bëri pjesë të projektit të rilindjes moderne arabe.
Çështja e shtatë: Diplomacia kulturore dhe akademike në përvojën e Jusuf Hasen Nofelit
Jusuf Nofel përfaqësoi një model të diplomacisë kulturore arabe. Nëpërmjet konferencave, vizitave shkencore dhe punës në universitetet arabe, ai përcolli përvojën egjiptiane dhe arabe në hapësira të shumta. Ky rol ndihmoi në forcimin e marrëdhënieve shkencore dhe kulturore mes institucioneve të ndryshme arabe.
Çështja e tetë: Çmimet dhe nderimet dhe kuptimet e tyre shkencore e qytetëruese
Çmimet që ai mori përbëjnë një pasqyrim të natyrshëm të rrugëtimit të tij të gjatë. Rëndësia e këtyre çmimeve nuk qëndron vetëm te vlera e tyre simbolike, por te fakti se janë njohje institucionale për kontributet e tij në kulturën arabe. Ky rrugëtim u kurorëzua me marrjen e Çmimit Shtetëror Vlerësues në Letërsi, i cili është ndër çmimet më të larta kulturore në Egjipt.
Çështja e nëntë: Lexim kritik gjithëpërfshirës mbi arritjet intelektuale dhe shkencore të Profesort Doktor Jusuf Hasen Nofel
Shtyllat mbështetëse të projektit të Jusuf Nofelit mund të përmblidhen në:
- Enciklopedizmin njohës.
- Shërbimin ndaj gjuhës arabe.
- Zhvillimin e studimeve kritike.
- Dokumentimin e kujtesës letrare arabe.
- Ndërtimin e institucioneve shkencore.
- Përgatitjen e brezave të rinj.
- Forcimin e pranisë kulturore arabe.
Këto shtylla zbulojnë një projekt të plotë që nuk kufizohet vetëm në autorësi, por shtrihet deri te vetë prodhimi/krijimi i kulturës.
Së fundi, mund të themi se çështjet e trajtuara në këtë kapitull zbulojnë se Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofel nuk ishte thjesht një profesor universitar apo kritik i spikatur letrar, por një projekt i plotë njohës që kontribuoi në ndërtimin e institucioneve akademike, zhvillimin e kërkimit shkencor, përgatitjen e brezave të studiuesve dhe intelektualëve, si dhe në konsolidimin e pozitës së gjuhës arabe dhe letërsisë së saj në jetën shkencore dhe kulturore arabe. Gjithashtu, ky studim vuri në pah zgjerimin e rrethit të ndikimit të tij për të përfshirë aspektet intelektuale, historike, kulturore dhe qytetëruese, duke pasqyruar natyrën e personalitetit të tij enciklopedik dhe vizionin e tij gjithëpërfshirës për kulturën arabe.
Çështjet e këtij kapitulli pohojnë se vlera e vërtetë e projektit të Jusuf Hasen Nofelit nuk qëndron vetëm te shumësia e librave dhe arritjeve të tij shkencore, por te aftësia e tij për ta shndërruar dijen në veprim institucional dhe kulturor të qëndrueshëm, i cili kontribuoi në shërbim të letërsisë arabe dhe studimeve kritike e gjuhësore, si dhe ndihmoi në forcimin e komunikimit shkencor dhe kulturor mes institucioneve të ndryshme arabe. Prandaj, përvoja e tij përfaqëson një model pionier të intelektualit akademik që bashkoi prodhimin njohës me misionin qytetërues dhe la një ndikim të thellë në rrugëtimin e kulturës bashkëkohore arabe.
Kapitulli VIII: Jusuf Nofel në pasqyrat e kritikëve — Lexim mbi dëshmitë dhe shkrimet kritike rreth tij
Imazhi i asnjë krijuesi apo kritiku të madh nuk plotësohet vetëm përmes veprave të tij, por formësohet edhe përmes asaj që shkruajnë të tjerët për të, dhe jehonës që lë përvoja e tij në ndërgjegjen kritike dhe kulturore. Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofel është një nga ata që bashkuan krijimtarinë poetike, kritikën akademike dhe punën institucionale, ndaj meritoi të bëhej objekt i shkrimeve të shumta kritike dhe i dëshmive nga kritikë, akademikë e gazetarë, të cilat u shpërndanë mes analizës së përvojës së tij poetike, leximit të projektit të tij kritik dhe dokumentimit të ndikimit të tij institucional e kulturor.
Ky kapitull paraqet një listë të shkrimeve kritike rreth Jusuf Nofelit, me një analizë letrare të asaj që është thënë më së shumti për të, dhe më pas një vlerësim të ndikimit të tij në jetën intelektuale, mediatike, gjuhësore, shkencore, kulturore, diplomatike dhe politike.
Së pari: Lista e shkrimeve kritike rreth Jusuf Nofelit
(1) Shkrimet rreth përvojës së tij poetike
- Dr. Ize Ebu el-Nexha, “Depërtimi i tekstit poetik në ‘Papiruset e Sfinksit’ të poetit Jusuf Nofel”, kumtesë kritike në mbrëmjen “Kritiku dhe projekti… Jusuf Nofel”, Shtëpia e Poezisë Arabe, Kajro, 2026.
- Dr. Muhamed Abd el-Mutalib, “Leksiku poetik në përmbledhjen e Jusuf Nofelit: ‘Ashtu siç shtegtojnë zogjtë'”, në librin e tij “Pushteti i poezisë”, Autoriteti i Pallateve të Kulturës, f. 136.
- Dr. Hasen Feth el-Bab, “Ujëvarat e dritës”, revista El-Thekafe el-Xhedide (Kultura e Re), prill 1998, nr. 115, f. 22–24.
- Dr. Hasen Feth el-Bab, “Transparenca e poezisë”, gazeta El-Ahram, 21 gusht 2001, f. 28.
- Dr. Tagrid Hasen Xhad, “Poezitë polifonike në përmbledhjen ‘Pasqyrat e Mesdheut’ të Jusuf Nofelit: Studim analitik”, Revista e Qendrës së Shërbimit për Këshillime Kërkimore dhe Gjuhë, vëll. 24, nr. 70, 2022, f. 1–60.
- Dr. Ahmed Muhamed el-Sagir, “Ndërthurja e zhanreve letrare në poezinë e Jusuf Nofelit: Përmbledhja ‘Papiruset e Sfinksit’ si model”, studim i botuar në një revistë shkencore të recensuar.
- Faruk Shushe, “Jusuf Nofel dhe depërtimi i poezisë”, El-Ahram, 9 janar 2005.
- Muhamed Husejn Ebu el-Hasen, “Jusuf Nofel dhe Kavafis”, El-Ahram, 9 tetor 2019, f. 12.
- Muhamed Kutb, “Zogu i poezisë”, gazeta El-Kahire (Kajro), 19 tetor 2010.
(2) Shkrimet rreth projektit të tij kritik
- Dr. Nebil Ragib, “Horizonte të reja në kritikën e poezisë mbi librin ‘Zërat e tekstit poetik'”, El-Ahram, 9 shtator 1996, f. 8.
- Mahmud Emin el-Alim, përzgjedhja e librit “Teksti tërësor” ndër librat më të mirë kritikë, El-Ahram, 4 janar 2005.
- Dr. Abd el-Latif Abd el-Halim, “Transparenca e poezisë”, El-Ahram, 1981, dhe më pas në librin e tij “Shkrime mbi kritikën”, Shtëpia Botuese Egjiptiano-Libaneze, Kajro 2005, f. 214.
- Muhamed Ahmed el-Azeb, “Jusuf Nofel dhe teoritë e kritikës”, El-Ahram, 10 korrik 2001, f. 35.
- Dr. Ahmed Fuad, dëshmi në Forumin Kulturor në Pallatin e Kulturës së Heliopolisit (Masr el-Xhedide), 2022, mbi metodologjinë e kritikës te Jusuf Nofeli dhe koherencën mes kapitujve të studimeve të tij.
- Dr. Rida Ajta, dëshmi në të njëjtin forum, mbi lidhjen që Nofeli bën mes gjendjes psikologjike të shkrimtarit dhe kuptimit të tekstit, si dhe mes muzikës së poezisë dhe kuptimit të saj.
- Said Zeki, dëshmi në të njëjtin forum, mbi “gjithëpërfshirjen” dhe “pavdekësinë” në shkrimin e Nofelit.
(3) Studimet akademike dhe tezat shkencore rreth tij
- Dunja Eshref Abd el-Nebi, “Krijimtaria tregimtare te Jusuf Nofeli në përmbledhjen ‘I humburi’ si model: Studim sintaksor-analitik”, tezë magjistrature, Fakulteti i Letrave, Port Said, 2018.
- Suad Mustafa, tezë magjistrature mbi teorinë kritike të Jusuf Nofelit, Fakulteti i Vajzave, Universiteti Ajn Shems, 2020.
- Besme el-Tabii Avad el-Sejid Hamis, “Fjalia dëshirore/jodeklarative në poezinë e Jusuf Nofelit: Studim gramatikor-analitik”, tezë magjistrature, Fakulteti i Letrave, Port Said.
(4) Shkrimet dokumentuese dhe përkujtimore
- Autoriteti i Pallateve të Kulturës, “Jusuf Nofel: Studime dhe dëshmi”, Rajoni i Kajros së Madhe dhe Egjiptit të Sipërm Verior, 2009, 152 faqe, që përfshin artikuj nga: Muhamed Abd el-Mutalib, Hamid Ebu Ahmed, Abd el-Rahim el-Kurdi, Ebu el-Kasim Reshvan, Abd el-Munim Ebu Zejd, Abd el-Munim Avad Jusuf.
- Fakulteti i Vajzave, Universiteti Ajn Shems, libri i punimeve të Takimit të Parë Shkencor (20–21 shkurt 2016), që përfshin artikuj nga: Muhamed Abd el-Mutalib, Neda el-Husejni, Ize Ebu el-Nexha, Halid Fehmi e të tjerë.
- Muhamed Xhibril, “Jusuf Nofel, akademiku si artist”, El-Kahire, 7 janar 2020, f. 16.
- Muhamed Husejn Ebu el-Hasen, “Jusuf Nofel, kodi i gjeniut”, El-Ahram, 16 shtator 2016, f. 7.
Së dyti: Analizë letrare gjithëpërfshirëse e asaj që është thënë për të
(1) Poeti mes “transparencës së poezisë” dhe “dëmit të kritikës” Shkrimet rreth poezisë së Jusuf Nofelit karakterizohen nga një vërejtje qendrore: se te ai poeti nuk ndahet nga kritiku, dhe se kjo ndërthurje, ndonëse burim pasurie, ka nxitur te disa kritikë vërejtje rreth mbizotërimit të vetëdijes kritike mbi krijimtarinë. Dr. Hasen Feth el-Bab zgjodhi një titull domethënës: “Krimi (dëmi) i kritikës ndaj poezisë së Jusuf Nofelit”, ku pa se poeti-kritik mund të kufizojë spontanitetin e tij. Megjithatë, ky mendim nuk ishte mbizotërues; Faruk Shushe shkroi për “depërtimin e poezisë” te Nofeli, duke pohuar aftësinë e tij për të depërtuar në thelbin e përvojës poetike, ndërsa Muhamed Abd el-Mutalib te “Pushteti i poezisë” shkroi për “leksikun poetik” në përmbledhjen “Ashtu siç shtegtojnë zogjtë”, duke lidhur rritjen e poetit në Port Said me mbizotërimin e detit në fjalorin e tij poetik.
(2) “Papiruset e Sfinksit”: Frymëzimi nga historia dhe miti Dr. Ize Ebu el-Nexha paraqiti një lexim analitik të përmbledhjes “Papiruset e Sfinksit”, ku zbuloi burimet e poezisë te Nofeli: historia në epokat e saj të ndryshme (nga “Tinisi” dhe “Iremi” deri te figurat e pushtuesve si Luigji IX dhe Anthony Moorhouse), si dhe mitet greke, babilonase dhe arabe. Ajo vlerësoi se poeti e përdor mitin “të ndërthurur me përvojën e tij”, dhe jo si “stoli fjalësh”, dhe se vëllimi “mbështillet me velon e leksikut romantik plot ngjyra, tinguj dhe aroma”. Kjo analizë e vendos Nofelin në kontekstin e poetëve që i shndërrojnë historinë dhe mitin në pasqyra të realitetit të tanishëm, përmes “paradoksit që ia paraqet realitetin historisë”.
(3) “Pasqyrat e Mesdheut” dhe poezia polifonike Dr. Tagrid Hasen Xhad studioi përmbledhjen “Pasqyrat e Mesdheut” në dritën e konceptit të “poezisë polifonike” ashtu siç e shtruan Bakhtini dhe Paul Ricoeur, duke pyetur se si kaloi shumëzëshmëria nga romani në poezi. Ajo arriti në përfundimin se Nofeli ia doli në poezi si “Tha një milingonë” dhe “Dialektikë: Transmetim i drejtpërdrejtë në kanalet satelitore të Mesdheut” të përcillte “ideologji të larmishme” përmes zërave të shumtë, duke u çliruar nga “zëri mbizotërues i poetit”. Kjo dëshmon se përvoja poetike e Nofelit nuk është tradicionale, por e hapur ndaj teknikave të rrëfimit dhe dramës, gjë që e studioi edhe Dr. Ahmed Muhamed el-Sagir te “Ndërthurja e zhanreve letrare”, ku vërejti se poezitë e “Papiruseve të Sfinksit” “marrin nga romani mjetet e tij artistike (personazhin, vendin, kohën, ngjarjen poetike) dhe marrin nga drama (dramën, konfliktin, dialogun, ndërthurjen e zërave)”.
(4) Kritiku metodologjik dhe gjithëpërfshirës Në mbrëmjen përkujtimore që organizoi Pallati i Kulturës i Heliopolisit në vitin 2022, Dr. Ahmed Fuad dha një dëshmi mbi “metodologjinë dhe lidhjen e vijueshme mes kapitujve të studimeve” në librat kritikë të Nofelit. Dr. Rida Ajta shtoi se Nofeli “lidh gjendjen psikologjike të shkrimtarit me kuptimin e tekstit, si dhe lidh muzikën e poezisë me kuptimin e tekstit”. Ndërsa Said Zeki vuri re “gjithëpërfshirjen” në veprat e tij që mbuluan poezinë, teatrin, romanin dhe tregimin, si dhe “pavdekësinë” në shkrimin e tij, duke sjellë si shembull “Fjalorin e poetëve arabë”. Këto dëshmi kryqëzohen me atë që përmendi Mahmud Emin el-Alim kur e përzgjodhi librin “Teksti tërësor” ndër librat më të mirë kritikë, si tregues se projekti kritik i Nofelit synon tërësinë dhe jo copëzimin.
(5) “Flamurtari i gjuhës arabe” Në aktivitetin që organizoi Autoriteti i Pallateve të Kulturës në kuadër të programit “Kthimi te rrënjët”, Dr. Sara Ganim e cilësoi Jusuf Nofelin si “flamurtarin e gjuhës sonë të bukur”, duke vënë në dukje kujdesin e saj për t’ua ligjëruar librin e tij “Biblioteka arabe dhe burimet e saj” studentëve të vitit të parë. Kjo tërheq vëmendjen te një dimension tjetër i përvojës së tij: jo vetëm kritik dhe poet, por edhe mësues dhe themelues që futi lëndë të reja në kurrikulat e fakulteteve të edukimit dhe të letrave, si dhe themeloi departamentet e gjuhës arabe në universitetet e Kanalit (të Suezit).
Së treti: Vlerësimi i ndikimit të Jusuf Nofelit në jetën intelektuale, mediatike, gjuhësore, shkencore, kulturore, diplomatike dhe politike
(1) Ndikimi intelektual Ndikimi intelektual i Jusuf Nofelit mishërohet në aftësinë e tij për të bashkuar trashëgiminë me bashkëkohësinë në projektin e tij kritik. Nga njëra anë, ai realizoi dy enciklopedi të mëdha: “Enciklopedinë e përmbledhjeve të poezisë moderne në botën arabe”, e cila përfshin mbi 9000 poetë, dhe “Enciklopedinë e thesareve të trashëgimisë arabe dhe islame” në mbi 1500 faqe. Nga ana tjetër, ai ishte i hapur ndaj metodave moderne kritike, nga strukturalizmi te polifonia, siç duket nga studimet e tij mbi “Zërat e tekstit poetik”, “Depërtimin e poezisë” dhe “Tekstin tërësor”. Ky bashkim mes rrënjosjes në trashëgimi dhe hapjes metodologjike e bëri atë një urë lidhëse mes brezave të kritikës.
(2) Ndikimi mediatik Jusuf Nofel ka qenë i pranishëm në median kulturore egjiptiane dhe arabe që nga vitet gjashtëdhjetë. Ai shkroi në gazeta dhe revista të shumta si El-Ahram, El-Fejsal, El-Xhezire saudite, Alem el-Fen kuvajtiane dhe El-Thekafe el-Xhedide. Gjithashtu, me të janë zhvilluar intervista në shtyp në Ahbar el-Edeb, El-Enba kuvajtiane, El-Ejam bahreinase, El-Urube dhe Roz el-Jusuf. Zgjedhja e tij si kryetar i Komisionit të Poezisë në Këshillin e Lartë të Kulturës dhe raportues i çmimeve të mëdha si Çmimi i Nilit, pati një prani mediatike që pasqyronte peshën e tij kritike dhe institucionale.
(3) Ndikimi gjuhësor Jusuf Nofel themeloi departamentet e gjuhës arabe në fakultetet e edukimit në Universitetin e Kanalit të Suezit (Ismailiia, Port Said, Suez, El-Arish). Ai zhvilloi studimet pasuniversitare në Fakultetin e Vajzave në Universitetin Ajn Shems gjatë kohës që ishte zëvendësdekan i tij (1995–1998), dhe futi lëndën “Biblioteka arabe dhe burimet e saj” në rregulloret e fakulteteve të edukimit dhe të letrave. Gjithashtu, mori pjesë në programin e mësimdhënies së gjuhës arabe për jo-arabët për studentët nga Gana, dhe punoi në komisionet e zhvillimit të gjuhës arabe në Ministrinë e Arsimit. Këto përpjekje e bëjnë ndikimin e tij gjuhësor institucional dhe strukturor, jo thjesht prodhim individual.
(4) Ndikimi shkencor Në rrafshin shkencor, Jusuf Nofel mbikëqyri dhe mori pjesë në komisionet e mbrojtjes së më shumë se 360 tezave të magjistraturës dhe doktoraturës në universitetet e Egjiptit, Libisë, Gazës, Arabisë Saudite dhe Sudanit. Ai ishte anëtar i Institutit Shkencor Egjiptian (të themeluar nga Napoleoni) që nga viti 2007, dhe anëtar në komisionet e gradimeve dhe botimeve shkencore në Këshillin e Lartë të Universiteteve. Gjithashtu, tezat e magjistraturës që janë shkruar për të (mbi krijimtarinë e tij tregimtare, teorinë e tij kritike dhe fjalinë jodeklarative në poezinë e tij) tregojnë se përvoja e tij është bërë objekt i studimit akademik, çka është tregues i rrënjosjes së tij në ndërgjegjen shkencore.
(5) Ndikimi kulturor Në aspektin kulturor, Nofel ishte ndër themeluesit kontribuues të Lidhjes së Shkrimtarëve të Egjiptit, kryetar nderi i saj dhe anëtar i bordit të kujdestarëve të çmimeve të mëdha letrare si Çmimi Ahmed Shevki, Çmimi Taha Husejn dhe Shtëpia e Poezisë. Gjithashtu, themeloi “Sezonin Kulturor” në nivel të Universitetit Ajn Shems dhe drejtoi seancat e tij. Mori pjesë në konferenca të shumta letrare arabe dhe u zgjodh dy herë kryetar i Konferencës së Letrarëve në Egjipt (Ismailiia 2002, Sharm el-Shejh 2006). Kjo prani institucionale e bëri atë aktor aktiv në formësimin e skenës kulturore egjiptiane dhe arabe, dhe jo thjesht pjesëmarrës në të.
(6) Ndikimi diplomatik Një ndikim i tërthortë diplomatik i Jusuf Nofelit mund të vërehet përmes angazhimeve të tij akademike (delegimeve) në Kuvajt, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, anëtarësisë së tij në komisione shkencore arabe dhe mbikëqyrjes së tezave në universitetet arabe. Ai ka kryesuar departamentet e gjuhës arabe në Universitetin Mbreti Saud në Riad, në Fakultetin e Letrave në Universitetin e Emirateve dhe në Kolegjin e Edukimit të Mesëm në Kuvajt. Kjo lëvizje akademike mes Egjiptit dhe Gjirit Persik e bëri atë një ambasador kulturor jozyrtar, që kontribuon në bartjen dhe rrënjosjen e përvojës kritike egjiptiane në universitetet arabe, duke përfituar njëkohësisht nga përvojat e këtyre universiteteve në zhvillimin e punës së tij.
(7) Ndikimi politik Ndikimi i drejtpërdrejtë politik është i kufizuar, por mund të thuhet se Jusuf Nofel ishte pjesë e shtresës së intelektualëve që punuan brenda institucioneve zyrtare kulturore (Këshilli i Lartë i Kulturës, universitetet, Lidhja e Shkrimtarëve) pa qenë domosdoshmërisht zëra opozitarë apo partiakë. Zgjedhja e tij si raportues i Çmimit të Nilit për Letërsi 2025 dhe anëtar i komisionit të shqyrtimit të çmimit me vendim të Ministrit të Kulturës, do të thotë se ai gëzonte besimin e autoritetit kulturor, gjë që mund të lexohet më shumë si shprehje e një pozite akademike dhe kritike të njohur zyrtarisht, sesa si një rreshtim politik. Nga ana tjetër, rrugëtimit të tij nuk i munguan qëndrimet kritike, siç duket nga poezitë e tij që trajtuan “hordhitë e errësirave të së keqes” dhe “dhëmbët e dhelprave mes pëllumbave”, imazhe këto që mbartin kuptime kritike ndaj realitetit.
Së fundi, mund të themi se shkrimet kritike rreth Jusuf Nofelit dhe dëshmitë e thëna për të çojnë drejt një personaliteti letrar kompleks: një poet me leksikun e tij të veçantë të lidhur me detin dhe Port Saidin, një kritik që praktikon “depërtimin e poezisë” dhe “tekstin tërësor”, një themelues akademik që ngriti departamente e fakultete dhe zhvilloi kurrikula, si dhe një enciklopedist që bashkoi poezinë moderne me trashëgiminë. Edhe nëse disa vërejtje kritike kanë vënë në dukje “dëmin e kritikës ndaj poezisë” te ai, shumica e dëshmive anojnë drejt vlerësimit të kësaj ndërthurjeje si pasuri dhe jo si e metë, sepse prodhoi një kritikë të vetëdijshme dhe një krijimtari të hapur ndaj teknikave të rrëfimit, dramës dhe mitit. Sa i përket ndikimit të tij në jetën intelektuale, gjuhësore, shkencore dhe kulturore, ai shfaqet në radhë të parë si një ndikim institucional dhe strukturor: departamente që themeloi, enciklopedi që përfundoi, teza që mbikëqyri dhe komisione kulturore që drejtoi. Në këtë kuptim, Jusuf Nofel nuk është vetëm objekt i shkrimit kritik, por është vetë ndërtues i një infrastrukture kritike dhe kulturore, ndikimi i së cilës vazhdoi edhe pas daljes së tij në pension akademik.
Kapitulli IX: Nga Kosova në Egjipt – Një Takim, Besnikëri dhe një Poemë Vlerësimi për Profesor Dr. Jusuf Hasen Nofel
Së pari: Takimet shkencore dhe njerëzore midis Prof. Dr. Beqir Ismailit dhe Prof. Dr. Jusuf Hasen Nofel
Dialogu i dijes, çështja e Kosovës dhe urat e komunikimit mes Egjiptit dhe Kosovës
Takimet e mia me Prof. Dr. Jusuf Hasen Nofel nuk ishin thjesht takime kalimtare që mblodhën së bashku dy akademikë në raste shkencore dhe kulturore, por ishin stacione njerëzore dhe intelektuale që lanë një gjurmë të thellë në kujtesë. Na bashkuan konferencat shkencore, simpoziumet letrare dhe ngjarjet kulturore, si dhe na u dha mundësia e takimeve private që trajtuan çështjet e dijes dhe kulturës, përveç njohjes me çështjen e Kosovës dhe dimensionet e saj njerëzore, politike dhe kulturore.
Dhe ndër aspektet me të cilat krenohem është interesimi i Prof. Dr. Jusuf Hasen Nofel për të dëgjuar atë që paraqit rreth vuajtjeve të popullit të Kosovës dhe aspiratave të tij për liri, pavarësi dhe jetë të denjë. Këto takime reflektuan rëndësinë e dialogut midis intelektualëve dhe dijetarëve në njohjen e çështjeve të popujve, dhe forcimin e mirëkuptimit dhe komunikimit midis kulturave.
Dhe ndër kujtimet që i ruaj me krenari është vizita ime në shtëpinë e tij në shoqërinë e djalit tim Hakki Beqir Ismaili, ku u zhvillua një dialog rreth rolit të rinisë në shoqëri, dhe rëndësisë së dijes dhe kulturës në përgatitjen e brezave dhe ndërtimin e së ardhmes. Ky takim la një përshtypje të mirë për shkak të shpirtit edukativ, modestisë, mikpritjes dhe kujdesit të sinqertë ndaj njeriut që e karakterizonte Prof. Dr. Jusuf Hasen Nofel.
Këto takime kontribuan në dokumentimin e një marrëdhënieje shkencore, kulturore dhe njerëzore me të cilën krenohem, dhe më konfirmuan se dijetarët dhe mendimtarët mund të jenë ura komunikimi mes popujve, dhe se dialogu i sinqertë hap horizonte më të gjera për njohje, mirëkuptim dhe solidaritet njerëzor.
E dyta: Një poezi besnikërie dhe vlerësimi – Profesor Dr. Jusuf Hasen Nofel, Fener i dijes dhe urë besnikërie ndërmjet Egjiptit dhe Kosovës
Nderimi i dijetarëve dhe mendimtarëve nuk bëhet vetëm duke festuar arritjet e lor shkencore, por edhe duke njohur kontributin e tyre njohës dhe kulturor për njerëzimin, si dhe kontributin e tyre në ndërtimin e urave të komunikimit dhe mirëkuptimit midis popujve dhe kombeve.
Duke u nisur nga marrëdhënia shkencore, kulturore dhe njerëzore që bashkoi autorin e këtij artikulli, Profesor Doktor Beqir Ismaili, me Profesor Doktor Jusuf Hasen Nofel, e cila u shtri përmes takimeve shkencore e kulturore dhe dialogjeve njerëzore, veçanërisht ato që lidheshin me njohjen e çështjes së Kosovës, vuajtjet e popullit të saj dhe aspiratat e tij për liri, dinjitet dhe pavarësi, kjo poezi vjen si shprehje e ndjenjave të besnikërisë, mirënjohjes dhe vlerësimit.
Ajo është një dhuratë letrare nga Kosova për Egjiptin, nga një poet dhe akademik kosovar për një dijetar dhe mendimtar egjiptian, në vlerësim të rrugëtimit të tij shkencor, letrar e kritik, me krenari për kontributin e tij në shërbim të gjuhës arabe, letërsisë dhe kulturës, si dhe në lëvdatë të interesimit të tij për çështjet e drejta njerëzore, në krye të të cilave është çështja e popullit të Kosovës.
Kjo poezi nuk synon thjesht lëvdatën e një personaliteti të shquar shkencor, por synon të dokumentojë një lidhje njerëzore dhe kulturore që dëshmon se dija është një mesazh që kalon kufijtë gjeografikë dhe se fjala e sinqertë mund t’i bashkojë popujt, sado larg të jenë vatrat e tyre.
Një poezi origjinale kushtuar nga Profesor Doktor Beqir Ismaili.
Poezi
Jusuf Nofeli – Fener i dijes dhe urë besnikërie ndërmjet Egjiptit dhe Kosovës
O Jusuf, krenari e dijes dhe e letërsisë,
Fener i mendimit, pishtar i ndriçimit!
Në detin e dijes ke ngritur velat,
Dhe mendjeve u ke hapur horizonte të reja.
Në fjalën tënde jeton urtësia,
Në mendimin tënd shkëlqen kultura,
Dhe libri bëhet udhë drejt së vërtetës,
Ndërsa dija bëhet dritë për brezat.
Nga Egjipti drejt Kosovës vjen një përshëndetje,
Një urë respekti që nuk e shuan koha,
Ti dëgjove dhimbjen dhe shpresën e një populli,
Që kërkon lirinë, dinjitetin dhe të ardhmen.
Le të mbeten gjurmët e dijes së pavdekshme,
Sa kohë që në tokë rreh një zemër njerëzore!
Analizë letrare e poezisë
- Ideja qendrore dhe përmbajtja
Ideja qendrore e poezisë është shprehja e mirënjohjes dhe e respektit ndaj profesor doktor Jusuf Hasen Nofelit, duke vënë në pah kontributin e tij në fushën e dijes, letërsisë, kritikës dhe kulturës.
Poezia nuk kufizohet vetëm në një kushtim personal. Ajo merr një kuptim më të gjerë, sepse e paraqet dijen si një urë lidhëse ndërmjet popujve dhe kulturave. Marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit shndërrohet kështu në simbol të dialogut, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë.
- Figuracioni dhe imazhet poetike
Poezia mbështetet në disa figura dhe simbole me domethënie të veçantë:
- Feneri dhe pishtari simbolizojnë dijen, ndriçimin intelektual dhe rolin udhërrëfyes të mendimtarit.
- Deti i dijes shpreh gjerësinë e kulturës dhe pasurinë e përvojës shkencore.
- Libri si udhë drejt së vërtetës paraqet dijen si proces kërkimi, zbulimi dhe ndriçimi.
- Ura ndërmjet Egjiptit dhe Kosovës simbolizon lidhjen njerëzore e kulturore që kapërcen kufijtë gjeografikë.
- Dhimbja dhe shpresa e një populli sjellin në poezi dimensionin historik dhe njerëzor të çështjes së Kosovës.
Këto figura e pasurojnë tekstin dhe i japin atij një karakter simbolik, duke e lidhur portretin e dijetarit me idealet e paqes, lirisë dhe solidaritetit njerëzor.
- Gjuha dhe stili
Gjuha e poezisë është e drejtpërdrejtë, përgëzuese dhe e ngarkuar me kuptime simbolike. Toni mbetet solemn dhe mirënjohës, ndërsa vargjet ndërtohen rreth fjalëve që lidhen me dijen, kulturën, dritën, urtësinë dhe miqësinë.
Stili i kushtimit i përshtatet natyrës së tekstit: ai synon të nderojë një personalitet akademik dhe njëkohësisht të shprehë një mesazh më të gjerë për rolin e intelektualit në afrimin e shoqërive.
- Dimensioni njerëzor dhe diplomacia kulturore
Një nga veçoritë më domethënëse të poezisë është dimensioni i saj njerëzor. Përmes përmendjes së Kosovës, poezia e vendos marrëdhënien me profesor Nofelin në një kontekst që tejkalon komunikimin individual.
Vëmendja ndaj përvojës, dhimbjes dhe aspiratave të popullit të Kosovës paraqitet si shprehje e ndjeshmërisë intelektuale dhe e solidaritetit njerëzor. Në këtë kuptim, poezia mund të lexohet edhe si një akt i diplomacisë kulturore, ku fjala artistike bëhet mjet afrimi dhe mirëkuptimi ndërmjet dy popujve.
- Mesazhi intelektual dhe qytetërimor
Poezia përcjell mesazhin se shkenca dhe kultura nuk janë pronë e një kombi të vetëm. Ato janë vlera universale që bashkojnë njerëzit, nxisin dialogun dhe krijojnë ura komunikimi ndërmjet qytetërimeve.
Figura e profesor Nofelit shërben si pikënisje për të theksuar përgjegjësinë e intelektualit: të kërkojë të vërtetën, të mbrojë dinjitetin njerëzor, të dëgjojë zërin e popujve dhe të kontribuojë në përhapjen e kulturës së paqes.
- Vlera letrare dhe kulturore
Vlera e kësaj poezie qëndron në ndërthurjen e kushtimit personal me një mesazh kulturor e njerëzor. Ajo bashkon mirënjohjen ndaj një dijetari me vlerësimin për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Egjiptit.
Përmes simboleve të dritës, dijes, librit dhe urës, poezia krijon një portret ideal të intelektualit si ndërtues të lidhjeve ndërmjet njerëzve dhe kulturave.
Në përfundim, kjo poezi përbën një shprehje poetike të respektit dhe mirënjohjes ndaj profesor doktor Jusuf Hasen Nofelit. Ajo e paraqet atë si një personalitet të dijes dhe të kulturës, ndërsa marrëdhënien e tij me autorin dhe interesimin për çështjen e Kosovës i vendos në një kuadër më të gjerë njerëzor e qytetërimor.
Si dhuratë simbolike nga Kosova për Egjiptin, poezia përcjell një mesazh të qartë: dija i afron popujt, kultura ndërton ura dhe respekti i ndërsjellë i bën marrëdhëniet njerëzore të qëndrueshme përtej kohës dhe largësisë.
Prandaj, ky kushtim nuk është vetëm një homazh për një dijetar të shquar, por edhe një dëshmi e fuqisë së fjalës, kulturës dhe miqësisë në afrimin e Kosovës me Egjiptin.
Përfundim
Ky studim zbulon statusin e lartë shkencor, intelektual dhe letrar që mban Prof. Dr. Jusuf Hasen Hasen në kulturën bashkëkohore arabe, dhe nxjerr në pah se çfarë e karakterizoi përvojën e tij nga larmia njohëse që bashkoi letërsinë, kritikën, gjuhën, poezinë dhe punën akademike e kulturore. Ai arriti, përmes rrugëtimit të tij të gjatë, prodhimit të tij shkencor dhe pjesëmarrjeve institucionale, të ofrojë një model të intelektualit enciklopedik i cili nuk mjaftohet vetëm me prodhimin e dijes, por përpiqet ta përhapë, ta zhvillojë dhe t’ia përcjellë atë brezave të rinj.
Boshtet e artikullit kanë treguar se vlera e projektit të tij nuk kufizohet vetëm te veprat, studimet dhe enciklopeditë e tij, por shtrihet te përpjekjet e tij në shërbim të gjuhës arabe, zhvillimit të studimeve letrare dhe kritike, kontributit në ndërtimin e institucioneve akademike, mbikëqyrjen e hulumtuesve, dhe forcimin e komunikimit kulturor e shkencor në Egjipt dhe në botën arabe.
Nga ana tjetër, dokumentimi i takimeve shkencore dhe njerëzore midis autorit të këtij studimi dhe Prof. Dr. Jusuf Hasen Nofel bëri të mundur ndriçimin e një ane të rëndësishme të personalitetit të tij, e cila përfaqësohet në interesimin e tij për dialogun kulturor dhe njerëzor, gjerësinë e horizontit të tij intelektual, sjelljen e mirë me të tjerët dhe dëgjimin e asaj që u paraqit para tij në lidhje me çështjen e Kosovës, vuajtjet e popullit të saj dhe aspiratat e tij për liri, pavarësi dhe dinjitet. Këto takime konfirmuan se komunikimi midis dijetarëve dhe mendimtarëve nuk kufizohet te shkëmbimi i informacioneve, por mund të shndërrohet në një hapësirë për njohje njerëzore dhe afrim mes popujve.
Po ashtu, poezia e kushtuar atij nga Kosova në Egjipt erdhi për të mishëruar kuptimin emocional të kësaj marrëdhënieje, dhe për të përkthyer ndjenjat e besnikërisë dhe vlerësimit në një shprehje letrare që mban një mesazh kulturor dhe qytetërues. Poezia nuk është thjesht një dedikim për një personalitet të shquar shkencor, por është një dokumentim poetik i një marrëdhënieje njerëzore dhe kulturore, dhe një konfirmim se fjala e sinqertë është e aftë të ruajë kujtesën dhe të ndërtojë ura dashurie e respekti mes kombeve.
Që këtu, bashkimi i studimit akademik, dëshmisë së takimit, poezisë dhe analizës së saj, i jep kësaj vepre një dimension të plotë; ai është nga një anë një lexim i një përvoje të spikatur shkencore arabe, dhe nga ana tjetër një dëshmi personale mbi ndikimin e dijes dhe dialogut në forcimin e marrëdhënieve midis Egjiptit dhe Kosovës.
Dhe mund të nxirret një mesazh thelbësor nga kjo përvojë, se dijetarët e vërtetë nuk matet statusi i tyre vetëm me librat dhe veprat që lënë pas, por me atë që mbjellin prej dijes, ndikimin që lënë në mendje dhe zemra, dhe atë me të cilën kontribuojnë në afrimin e distancave midis popujve dhe kulturave.
Në fund, biografia e Prof. Dr. Jusuf Hasen Nofel dhe dhurimi i tij shkencor e kulturor mbeten të denjë për dokumentim, studim dhe vlerësim, ashtu siç mbeten takimet që na bashkuan me të dhe poezia e kushtuar atij një pjesë e shtrenjtë e kujtesës shkencore dhe njerëzore. Nga Kosova në Egjipt, këto fjalë mbeten një mesazh besnikërie dhe respekti, që konfirmojnë se dija është një gjuhë e përbashkët, kultura është një urë komunikimi, dhe se marrëdhëniet e sinqerta njerëzore kanë një ndikim më të thellë dhe një prani më të qëndrueshme se kufijtë e vendit dhe kohës.