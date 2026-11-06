Profesori amerikan: Zhvillimet në Serbi mund të shtojnë angazhimin e SHBA-së në dialogun me Kosovën

Edward P. Joseph, profesor në Universitetin Johns Hopkins, ka vlerësuar se zhvillimet e reja politike në Serbi mund t’i japin Uashingtonit arsye për të rishikuar politikën ndaj Beogradit dhe për të shtuar angazhimin në stabilizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë (REL), Joseph ka thënë se pret që Kongresi amerikan, tashmë nën kontrollin e demokratëve, të ushtrojë më shumë presion për shqyrtimin e politikës së administratës së presidentit Donald Trump ndaj Serbisë.
Sipas tij, ndryshimet politike në Serbi mund ta shtojnë vëmendjen e Uashingtonit ndaj rajonit dhe të krijojnë mundësi për një angazhim më të madh në raportet mes Kosovës dhe Serbisë.
Në këtë kontekst, Joseph i ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, që të shfrytëzojë rrethanat e reja politike dhe të ndryshojë qasjen ndaj komunitetit serb në Kosovë.
Ai ka vlerësuar se Kurti ka një mundësi të rrallë për të marrë iniciativën dhe për të propozuar politika që do të përmirësonin marrëdhëniet si me serbët e Kosovës, ashtu edhe me Serbinë.
“Kurti ka një mundësi të rrallë për të marrë iniciativën dhe për të propozuar politika të reja që do të përmirësonin marrëdhëniet si me serbët e Kosovës, ashtu edhe me Serbinë. Nga ana tjetër, nëse vazhdon me qasjen aktuale, Kosova do të përballet me presion dhe kritika më të mëdha”, ka deklaruar Joseph për REL-in.
Ndryshe, Lista Studentore fitoi zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi, duke i dhënë fund 14 vjetëve të qeverisjes së Partisë Përparimtare Serbe (SNS) të Aleksandar Vuçiqit.