Profili i ushtarit amerikan i cili i vuri flakën vetes para ambasadës së Izraelit

Në llogaritë e mediave sociale që mendohet se i përkasin ushtarit të Forcave Ajrore të SHBA-së, Aaron Bushnell, por që nuk mund të konfirmohen, thuhet se Bushnell tërheq vëmendjen me përvojën e tij në inxhinierinë e softuerit dhe ka marrë vlerësime nga menaxherët për punën e tij ekipore, transmeton Anadolu.

Në një llogari të medias sociale LinkedIn, që mendohet se i përket Bushnell-it, ai thotë se është anëtar i personelit aktiv të Forcave Ajrore të SHBA-së. Në profilin e tij të karrierës në LinkedIn me emrin Aaron Bushnell, thuhet se ky person është duke studiuar për diplomë bachelor në Inxhinieri Software në Western Governor’s University në Utah.

Bushnell duket se ndjek një diplomë bachelor në Inxhinieri Softuerësh në Universitetin Southern New Hampshire.

Sipas llogarisë, Bushnell ka diplomuar për Shkenca Kompjuterike në Kampusin Global të Universitetit të Maryland-it dhe është inxhinier softuerësh me zotërim të Python, gjuhëve kompjuterike Perl, sistemit operativ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dhe platformës softuerike Ansible.

Aftësitë e Bushnell-it, i cili mori certifikatën e sigurisë kibernetike CompTIA Security+ në shtator 2020, përfshijnë zhvillimin e uebit, administrimin e rrjetit, menaxhimin e IT, administrimin e sistemit Windows, sigurinë e rrjetit, sigurinë kibernetike dhe operacionet e IT.

Në llogarinë e tij në LinkedIn shkruan se 25-vjeçari Bushnell është i suksesshëm në punën ekipore në vendin e tij të punës dhe për këtë arsye merr lëvdata nga menaxherët e tij.

Sipas profilit të tij në LinkedIn, Bushnell, i cili mori trajnim bazë dhe teknik në Forcat Ajrore të SHBA-së për shtatë muaj, mori pjesë në rolin e Monitorimit dhe Mbikëqyrjes së Infrastrukturës së Teknologjive të Informacionit për dy vjet pasi përfundoi trajnimin.

Bushnell aktualisht punon si Inxhinier DevOps në Forcat Ajrore të SHBA-së, thuhet më tej.

Gjithashtu theksohet se Aaron Bushnell ka punuar si Specialist i IT dhe Zhvillimit të Rrjetit në një kompani të quajtur Paraclete Press, e cila prodhon libra dhe muzikë me përmbajtje të krishterë, midis viteve 2015-2017.

“Çfarë do të bëja nëse vendi im do të kryente gjenocid?”

Bushnell në një postim në kanalin Twitch ka deklaruar: “Shumë prej nesh pyesin: Çfarë do të bëja nëse do të jetoja gjatë skllavërisë? Ose çfarë do të bëja nëse do të jetoja gjatë Jim Crow South, ose nëse do të isha nën aparteid, ose nëse vendi im do të kryente gjenocid?”, Këtë po e bëjmë tani”.

Në një foto të shpërndarë në një llogari në Facebook që besohet se i përket Bushnell-it, ai shihet mes anëtarëve të grupit duke mbajtur një bluzë në përkujtim të oficerit të policisë Sean Gannon dhe qenit K-9 Nero, i cili u vra në krye të detyrës në vitin 2018. Sipas llogarisë së tij në Facebook, Bushnell ndjek faqen e komunitetit “Studentët për Drejtësi në Palestinë” në Universitetin Shtetëror Kent.

Ai bërtiti “Liri për Palestinën” derisa iu ndal fryma

Ushtari i Forcave Ajrore Amerikane, Aaron Bushnell doli para ambasadës izraelite në Washington, hodhi benzinë ​​mbi kokë dhe i vuri flakën vetes. Në videot e shpërndara në llogaritë e mediave sociale, ai shihet duke thënë “Unë nuk do të marr më pjesë në gjenocid” dhe “Liri për Palestinën” derisa iu ndal fryma.