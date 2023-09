Prokurori: Aksioni u realizua kryesisht në prona të cilat janë evidentuar si të Radoiçiqit

Prokurori special Naim Abazi ka thënë se aksioni i Policisë së Kosovës të premten është zhvilluar kryesisht në pronat të cilat tanimë janë evidentuar si prona të të dyshuarit Milan Radoiçiq.

Në një prononcim për “Betimi për Drejtësi”, Abazi tha se aksioni është bërë me kërkesë të Prokurorisë Speciale e me urdhër të gjykatës kompetente.

“Ky aksion është bë me urdhër të Gjykatës, me kërkesë të kësaj Prokurorie në pesë lokacione të ndryshme në komunat e pjesës veriore të Kosovës. Kryesisht në pronat të cilat tanimë janë të evidentuara si prona të të dyshuarit Milan Radoiçiq, ndërsa sa i përket rezultateve ose gjërat që kemi gjetur në këto lokacione, provat qoftë ato materale dhe ato sendeve të cilat ne konsiderojmë të sekuestrohen do t’ju njoftojmë me kohë pemës një kumtese nga zëdhënësësit e kësaj Prokurorie”, tha Abazi.

Pamje nga aksioni i policisë (Foto: AP)

Ai shtoi se janë duke i evidentuar pronat të cilat dyshohen se janë në emër të Radoiçiqit dhe personave të tretë ku ai i ka transferuar ato prona.

“Gjithçka që i përket operacionit dhe çështjeve të realizimit sa i përket kësaj urdhërese është përkujdesë Policia e Kosovës me detaje. Ne jemi ende tu i evidentuar pronat të cilat dyshohet se kanë qenë në emër të tij apo personave të tretë ku ai ka transferuar këto prona, por për rezultatin e tyre më saktësisht do t’ju njoftojmë në një njoftim të radhës pasi të përfundon në tërësi operacioni”, tha Abazi.

Policia e Kosovës ka konfirmuar se aksioni është kryer në katër prej pesë lokacioneve ku po zhvillohen bastisjet.

Një prej lokacioneve që është bastisur është spitali i qytetit në Mitrovicë të Veriut. Por, drejtori i Spitalit, Zlatan Elek, në një konferencë për media të mbajtur të premten, ka thënë se gjatë bastisjes që është zhvilluar në aneksin e spitalit ku gjendet lavanderia nuk është gjetur asgjë.