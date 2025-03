Prokuroria e Bosnjë e Hercegovinës lëshon urdhër ndalimi për Milorad Dodikun

Prokuroria e Bosnjë e Hercegovinës (BeH) ka lëshuar një urdhër ndalimi për Milorad Dodikun, i cili ka dalë në pah me retorikën e tij separatiste dhe është presidenti i Republikës Sërpska (RS), një nga dy entitetet në vend, transmeton Anadolu.

Sipas njoftimeve të mediave lokale, Prokuroria e BeH-së ka urdhëruar ndalimin e Dodikut, kryeministrit të RS Radovan Vishkoviq dhe kryetarit të Asamblesë Kombëtare të RS (NSRS) Nenad Stevandiq me akuzën e “kërcënimit të rendit kushtetues”.

Mësohet se Prokuroria ia ka përcjellë vendimin e ndalimit policisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të RS-së, ndërsa sot në NSRS pritet të mbahet seanca për hartimin e të ashtuquajturës kushtetutë të re.

Dodik që njihet me retorikën e tij separatiste, u dënua nga Gjykata e BeH-së me 1 vit burg dhe 6 vjet ndalesë të veprimtarisë politike me arsyetimin se “nuk ka respektuar vendimet e Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë (OHR)”.

Menjëherë pas vendimit të gjykatës, në entitetin e RS u ndaluan aktivitetet e institucioneve shtetërore, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të BeH-së (VSTV), Prokurorisë së BeH-së, Gjykatës së BeH-së dhe Agjencisë së Hetimit dhe Mbrojtjes së BeH-së (SIPA).

Presidenti i RS Dodik, i cili njoftoi se nënshkroi vendimet që janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit, deklaroi se ai nuk do t’u përgjigjet thirrjeve nga gjykata apo prokuroria pasi të “ashtuquajturat ligje” të hyjnë në fuqi dhe se do të mbrohet nga policia e RS.

Në mediat vendase vendimet e marra nga Dodik dhe NSRS u cilësuan si “grusht shteti” ndërsa Gjykata Kushtetuese e BeH-së anuloi vendimet në fjalë.