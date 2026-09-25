Prokuroria kërkon t’i mos i llogaritet Thaçit koha e kaluar në paraburgim – do gjashtë vjet shtesë burg

Prokuroria e Specializuar e Hagës po kërkon rëndimin e rrethanave të ish-Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. ZPS, në dosjen e saj finale në rastin “12” për pengim të drejtësisë, ka kërkuar që Thaçit të mos i llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Sipas organit të akuzës në Hagë, periudha e kaluar në ndalim, Thaçit mund t’i llogaritet vetëm në rastin “06”, aty ku ai u dënua me 25 vjet heqje lirie.
“Sipas Rregullës 163(6), të gjithë të akuzuarit kanë të drejtë që t’u llogaritet koha e kaluar në paraburgim para dënimit. Megjithatë, THAÇI aktualisht mbahet në paraburgim në bazë të dy fletarrestimeve të veçanta që janë në fuqi: (i) që nga nëntori 2020 në Çështjen 6; 1463 dhe (ii) që nga nëntori 2024 në procedurën aktuale. Situata të tilla nuk janë të pazakonta para tribunaleve të tjera, të cilat ndodhen në rrethana të ngjashme, ku një i akuzuar ngarkohet veçmas për pengimin e procedurave themelore kundër tij”.
“Dhoma e Apelit në çështjen Bemba et al. konfirmoi se, “në rrethanat kur një i akuzuar ka kaluar kohë në paraburgim si rezultat i fletarrestimeve të lëshuara në çështje të ndryshme, koha e kaluar në paraburgim mund të merret parasysh vetëm një herë.” Në mënyrë logjike, kjo qasje është e nevojshme për të përmbushur qëllimin kryesor të parandalimit. Asnjë i akuzuar nuk do të dekurajohej nga përfshirja në veprime penguese, nëse do ta dinte se koha e kaluar në paraburgim përfundimisht do t’i zbritej nga dënimi i tij si në çështjen kryesore, ashtu edhe në procedurat për pengim”.
“Prandaj, duke qenë se gjatë tërë këtyre procedurave THAÇI ka qenë gjithashtu i paraburgosur në lidhje me akuzat në Çështjen 6, çdo kreditim për kohën e kaluar në paraburgim duhet të zbritet vetëm nga dënimi i tij në atë çështje”, thotë Prokuroria në kërkesën e saj drejtuar Gjyqtarit vendimmarrës në çështjen 12.
Për Hashim Thaçin, në çështjen 12, Prokuroria e Speciales ka kërkuar gjashtë vjet burg. Në një skenar çfare po kërkon ZPS, të mos llogaritet koha e kaluar në paraburgim, bashkë me dënimin në çështjen “06”, dënimi total ndaj Thaçit në Speciale do të shkonte në 31 vjet burg. Kjo pasi që Prokuroria kërkoi gjashtë vjet dënim për ish-Presidentin në çështjen 12.
Për të akuzuarit tjerë, Bashkim Smakajn ka kërkuar tre vjet burg, Isni Kilajn tre vjet, Fadil Fazliun tre vjet dhe Hajredin Kuçin nëntë muaj.