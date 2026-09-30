Prokuroria Speciale ngrit aktakuzë ndaj një personi, dyshohet për krime lufte në Komunën e Kaçanikut

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur sot aktakuzë ndaj një personi me inicialet A.D., për veprat penale “Krime lufte kundër popullsisë civile” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, ai në cilësinë e zyrtarit policor në Stacionin Policor në Kaçanik, së bashku me persona tjerë ka kryer krimet të cilat i përshkruhen në aktakuzë.
“Sipas aktakuzës, më 9 mars 1999, në fshatin Ivajë dhe fshatrat përreth të Komunës së Kaçanikut, i pandehuri A.D., në cilësinë e zyrtarit policor në Stacionin Policor në Kaçanik, dyshohet se, në bashkëkryerje me persona të tjerë ende të paidentifikuar, pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka kryer veprime që përfshijnë torturë, trajtim çnjerëzor, frikësim, shkatërrim të pasurisë dhe dëbim të popullsisë civile shqiptare”, thuhet në aktakuzë.
Në aktakuzë bëhet e ditur se forcat e përmendura, fillimisht e kanë rrethuar fshatin e pastaj I kanë detyruar banorët të largohen nga shtëpitë e tyre, të cilat më pas dyshohet se janë djegur dhe shkatërruar.
“Sipas aktakuzës, burrat ishin ndarë nga gratë, ku ishin dërguar në Stacionin Policor në Kaçanik, më pas 78 prej tyre janë liruar, ndërsa 13 janë ndaluar për t’u marrë në pyetje dhe dyshohet se janë rrahur dhe torturuar nga i pandehuri A.D. dhe persona të tjerë ende të paidentifikuar”, thuhet më tej në njoftimin e prokurorisë.
Lënda, sipas njoftimit të prokurorisë, është dorëzuar për shqyrtim në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, ndërsa I pandehuri ndodhet në paraburgim.