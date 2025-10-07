Pronarët e kafenesë në Londër nën presion, refuzojnë të heshtin në lidhje me Gazën

Në një kafene lokale në Londër, një çift palestinez po e shndërron çokollatën e bërë në shtëpi në një burim shprese për Gazën, duke vazhduar përpjekjet e tyre me mbështetjen e komunitetit lokal, pavarësisht se përballen me presion.
Për Faten Sehwail dhe bashkëshortin e saj, Mahmoud Ismail, kafeneja e tyre në Islington është bërë më shumë sesa një vend për kafe dhe ushqime të lehta, një qendër solidariteti dhe mbështetjeje për familjet në Gaza, ku Sehwail kaloi fëmijërinë e saj.
Që nga fillimi i sulmeve gjenocidale të Izraelit në Gaza më 7 tetor 2023, ajo ka humbur dhjetëra të afërm në qytetin e saj të lindjes, Beit Hanoun në Gaza, i cili është bombarduar vazhdimisht dhe është lënë në rrënoja.
“Qyteti i parë që ata shkatërruan ishte Beit Hanoun, qyteti im… Humba më shumë se 30 ose 40 të afërm të mi xhaxhallarë, halla, fqinj. Gjithçka është zhdukur”, tha ajo për Anadolu.
E shtyrë nga pikëllimi dhe dëshira për të ndihmuar, Sehwail gjeti një mënyrë unike për t’u ofruar mbështetje banorëve të Gazës, duke krijuar çokollatë me temë: “Çokollatë e bërë në shtëpi për Gazën”.
Sehwail, 45-vjeçe, tha se nuk kishte bërë çokollatë kohë të gjatë. Në dhjetor të vitit të kaluar, pas një vizite nga një aktivist i Fushatës së Solidaritetit me Palestinën, vendosi ta provonte, duke përdorur çokollatë belge.
Porcionet e saj të para të çokollatës shpejt morën vëmendje, me njerëzit që filluan të kërkonin më shumë. Në një tubim jashtë Këshillit të Islingtonit, aktivistët pro-Palestinës i kërkuan asaj të hapte një tezgë për të shitur çokollatat e tyre.
Ajo tha se ata i kërkuan t’i drejtohej turmës me një fjalim dhe tha: “Nuk isha e përgatitur aspak për një fjalim. Shkova atje vetëm për të shitur çokollatën… Mora mikrofonin dhe fillova të flisja për atë që po ndodh në Gaza dhe se si jetojnë ata në kushte shumë të trishtueshme”.
“Kur i pashë njerëzit në tubim, pashë se shumica e tyre filluan të qanin. Dhe pasi mbarova fjalimin tim… (deputeti i pavarur) Jeremy Corbyn u kërkoi të gjithëve të blinin çokollatën time”, shtoi Sehwail.
Që atëherë, tha ajo, shumë klientë filluan të vinin, duke kërkuar çokollatë.
“Tani për tani, çdo muaj, ka një marshim kombëtar dhe unë shes disa nga çokollatat e mia, disa artikuj të ndryshëm, disa gjëra të ndryshme për të mbledhur para. Dhe të gjitha paratë, ia dërgoj mikut tim dhe familjes sime në Gaza për t’i mbështetur ata”, thotë Sehwail.
– Përpjekje për t’i detyruar ata të heqin flamujt dhe afishet palestineze
Burri i saj, Mahmoud Ismail, shprehu mbështetjen e tij të palëkundur për përpjekjet e bashkëshortes së tij, Sehwail, ndërsa shet produkte të ndryshme me temë palestineze në kafene, duke përfshirë flamuj, kartolina dhe çanta, me të ardhurat që dërgohen direkt në Gaza.
Ai përmendi se Sehwail po bën gjithçka që mundet për të mbledhur fonde mbështetëse duke bërë çokollata, duke marrë pjesë në evente dhe duke përgatitur ushqim dhe vakte për njerëzit, të gjitha për të ndihmuar familjen dhe të afërmit e saj në Gaza.
“Që kur ajo filloi projektin, duke bërë çokollatë për Gazën, ne kemi marrë mbështetje shumë pozitive nga të gjithë njerëzit këtu”, tha Ismail, 60-vjeç.
Çifti gjithashtu organizon evente në kafene, përfshirë vakte që përfshijnë gatime lokale nga Palestina.
Ismail tha se klientët nuk vijnë vetëm për çokollatë ose kafe, ata blejnë produkte si një mënyrë për të shprehur solidaritetin e tyre me Gazën.
“Kemi një reagim shumë pozitiv prej tyre, të gjithë mbështesin Palestinën dhe pothuajse 99.9 për qind e njerëzve të kësaj zone janë në anën palestineze kundër gjenocidit”, shtoi ai.
“Ata erdhën dhe më thanë të hiqja gjithçka”, tha Ismail. Ai vazhdoi duke thënë se flamuri palestinez nuk është vetëm një simbol për Palestinën, por është bërë një “simbol universal” për njerëzit që mbështesin humanizmin.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar është përballur me kritika të gjata për ushtrimin e presionit mbi aktivizimin pro-Palestinës, qoftë përmes veprimeve policore apo legjislacionit.
Pavarësisht presionit dhe ankesave, Ismail mbetet i vendosur të vazhdojë, duke theksuar se kjo është një çështje njerëzimi.