“Protesta e studentëve e ka gjunjëzuar Edi Ramën”- Aleksandër Biberaj: Karriera e tij politike ka mbaruar! Ditën e parë që nuk është kryeministër SPAK mund t’i presë urdhër arrestin

Pedagogu Aleksandër Biberaj deklaroi se Edi Rama është gjunjëzuar përballë protestave studentore.
Sipas tij, Rama ka humbur përballë vendosmërisë së studentëve dhe pedagogëve, duke thënë se karriera e tij politike ka përfunduar.
“Unë sot Edi Ramën nga protesta e Flamingove doli lakuriq në sytë e botës dhe shqiptarëve, kurse kjo protestë e ka gjunjëzuar, Edi Rama është në gjunjë. Unë e quaj të mbaruar, pra karriera e tij politike është e mbaruar. Se do ta mbajë me zor, me dhunë, me grupe kriminale, me ditë jave apo muaj, por karriera e tij politike është e përfunduar. Nuk e mban dot Përballë studentëve dhe pedagogëve. Është momenti që të gjithë shqiptarët të ndërgjegjësohen dhe të dalin në mbështetje të studentëve”, tha Biberaj në News24.
Biberaj tha se dorëheqja mund të jetë lëvizja surprizë e Edi Ramës, por dyshoi se ai mund ta bëjë këtë, pasi ditën e parë qe do jetë pa pushtet, mund të arrestohet nga SPAK.
“Nuk i shkon sepse problemi më i madh është se ditën e parë që nuk është kryeministër SPAK mund ti presë urdhër arrestin. Ai është përzjërë aq shumë me grupet kriminale sa i ka dhënë garanci se do jetë në pushtet deri në 2029. Këtu po qarkullojnë miliarda euro para të pista të grupeve kriminale”, tha ai, duke parashikuar se “kjo qeveri mund te rrezohet para vitit te ri”. /panorama