Protesta “Lëreni Gazën të notojë” tërheq qindra njerëz në Kaliforni për të formuar “vijën e kuqe” për Gazën

Qindra demonstrues të veshur me të kuqe u mblodhën në plazhin kryesor të Santa Cruz, Kaliforni, për protestën “Lëreni Gazën të notojë”, duke formuar një “vijë të kuqe” njerëzore në solidaritet me palestinezët që po durojnë bllokadën dhe sulmin ushtarak të Izraelit ndaj Gazës, raporton Anadolu.
Në demonstratën paqësore, të organizuar për të nxjerrë në pah mohimin e të drejtave themelore në Gaza, pjesëmarrësit u rreshtuan përgjatë bregut pranë shëtitores Santa Cruz në orët e mbrëmjes.
“Njerëzit e Gazës janë të privuar nga ushqimi, ilaçet, siguria, strehimi, peshkimi dhe madje edhe noti. Sot ne qëndrojmë së bashku për të vendosur një vijë të kuqe për njerëzimin”, thanë organizatorët.
Eventi filloi me një lutje dhe një minutë heshtje të udhëhequr nga një anëtar i fisit indigjen Mono përpara se protestuesit të formonin vijën simbolike të kuqe përgjatë plazhit.
Që nga tetori i vitit 2023, ofensiva ushtarake e Izraelit ka vrarë më shumë se 61.700 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, ndërsa ka shkatërruar infrastrukturën kritike dhe ka shembur sistemin e kujdesit shëndetësor.
Një uri që po përkeqësohet e ka çuar Rripin e Gazës në katastrofë, me Ministrinë e Shëndetësisë që raportoi katër vdekje të tjera të lidhura me urinë gjatë ditës së kaluar, duke e çuar totalin në 239, përfshirë 106 fëmijë.
Imazhet rrëqethëse tregojnë civilë të dobësuar, disa prej të cilëve shumë të dobët për t’u ngritur pas muajsh urie ekstreme dhe dehidrimi. Pavarësisht thirrjeve globale për armëpushim, Izraeli vazhdon sulmet, duke lënë mbi dy milionë palestinezë në nevojë urgjente për ushqim, ujë dhe ndihmë mjekësore.