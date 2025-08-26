Protesta mbarëkombëtare në Izrael: Kërkohet lirimi i pengjeve dhe fundi i luftës në Gaza

Protesta po zhvillohen në mbarë Izraelin, me demonstrata të organizuara gjatë gjithë ditës në Tel Aviv.
Organizatorët, shumë prej tyre familjarë të pengjeve që mbahen ose janë mbajtur në Gaza, kërkojnë arritjen e një marrëveshjeje për lirimin e tyre dhe përfundimin e luftës.
Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukurve ka njoftuar për një tubim të madh pranë stacionit qendror Savidor në Tel Aviv, nga ku protestuesit do të marshojnë drejt “Sheshit të Pengjeve”, ku pritet kulmimi i manifestimit.
Që në orët e para të mëngjesit, demonstruesit bllokuan autostradën Ayalon në Tel Aviv, ndërsa të tjerë shpalosën flamuj izraelitë përpara ambasadës së SHBA-së në qytet.
Sipas Haaretz, protestuesit po mblidhen edhe para banesave të ministrave të lartë, mes tyre ministri i Jashtëm Gideon Sa'ar, ministri i Arsimit Yoav Kisch, ministri i Çështjeve Strategjike Ron Dermer dhe ministrja e Inovacionit Gila Gamliel.