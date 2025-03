Protesta në mbështetje të Palestinës në New York dhe Meksiko City

Në New York të SHBA-së dhe në kryeqytetin e Meksikës, Meksiko City u mbajtën protesta kundër sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

Në New York dhe në Meksiko City protestat u mbajtën në kuadër të 30 marsit, Ditën e Tokës së Palestinës. Një grup demonstruesish u mblodhën në sheshin “Reforma” e cila është kthyer në një simbol të rezistencës kundër pushtimit izraelit të territoreve palestineze dhe rifillimit të sulmeve të Izraelit në Gaza.

Protestuesit marshuan me pankarta me simbole palestineze dhe hapën një flamur të madh palestinez. Gjithashtu protestuesit mbajtën në duar foshnja të improvizuara të mbështjella me qefin që simbolizonin foshnjat e vrara nga Izraeli në Palestinë.

Ndërkohë në New York aktivistët u mblodhën në sheshin “Union” për të mbajtur një demonstratë me rastin e 30 marsit – Ditës së Tokës Palestineze.

Protestuesit mbajtën pankarta për lirimin e aktivistit Mahmoud Khalil si dhe me mbishkrimet “Palestina e Lirë”, “Qëndro me Palestinën”, “Fund okupimit tani” si dhe ndaloni të gjitha ndihmat e SHBA-së për Izraelin”.

Gjatë protestës demonstruesit mbajtën në duar pankarta me mbishkrime, flamuj dhe simbole palestineze dhe nën shoqërimin e daulleve brohoritën me slogane pro Palestinës.