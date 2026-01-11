Protesta në Romë kundër politikës amerikane në Venezuelë dhe sulmeve izraelite në Gaza

Një grup njerëzish kanë organizuar një protestë në kryeqytetin italian Romë kundër ndërhyrjes ushtarake amerikane në Venezuelë dhe sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës që vazhdojnë pavarësisht armëpushimit, raporton Anadolu.
Ata mbanin banderola, flamuj palestinez dhe venezuelas dhe demonstruan kundër ndalimit të presidentit Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij, Cilia Flores.
Mbështetësit pro-palestinezë gjithashtu morën pjesë në protestë dhe demonstruan për të tërhequr vëmendjen ndaj sulmeve izraelite në Rripin e Gazës që vazhdojnë pavarësisht armëpushimit.
Më 3 janar, forcat speciale amerikane kapën presidentin Maduro në një bastisje në Karakas, duke e larguar atë nga vendi dhe duke e dërguar në paraburgim në SHBA.
Operacioni, i autorizuar nga presidenti Donald Trump, rrjedh nga paditë federale të hershme që akuzojnë Maduron për narkoterrorizëm, trafik droge dhe korrupsion. Më 5 janar, Maduro u paraqit në një gjykatë federale të qytetit të New Yorkut, ku mohoi akuzat.