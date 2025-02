Protesta në Uashington: “Palestina Nuk Është në Shitje”

Qindra protestues u mblodhën jashtë Shtëpisë së Bardhë për të kundërshtuar vizitën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe thirrjet e presidentit Donald Trump për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza.

Turma e demonstruesve brohoriti “Free Palestine” dhe denoncoi dhunën izraelite, ndërsa forcat e sigurisë ishin të pranishme në numër të madh. Aktivisti Michael Schirtzer e quajti propozimin e Trumpit për spastrimin etnik të Gazës një qëndrim “të çmendur”.

Gjatë konferencës me Netanyahun, Trump tha se SHBA do të "marrë nën kontroll" Gazën pasi të jetë zbrazur dhe do ta "zotërojë" atë. Deklaratat e tij kanë shkaktuar reagime të forta nga shtetet arabe dhe organizatat për të drejtat e njeriut.