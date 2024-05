Protestat kundër luftës vazhdojnë në Malmo gjatë Eurovizionit të diskutueshëm

Protestat kundër luftës vazhdojnë në Malmo në mes të eventit të diskutueshëm të Eurovizionit.

Mijëra demonstruesve iu është dhënë leja për protestat e tyre. Megjithatë, disa protestues u mblodhën jashtë ndërtesës së Eurovizionit me flamuj palestinezë, duke çuar në ndërhyrjen e policisë, duke përfshirë edhe largime me forcë. Demonstruesit shprehin zemërimin për pjesëmarrjen e një garuesi izraelit, duke e cituar atë si hipokrizi në krahasim me ndalimin e Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë.

Ahora, mientras Israel actúa en #Eurovision2024, pese a las protestas de más de medio mundo, detienen a manifestantes que piden la cabeza de Netanyahu y un alto el fuego en Gaza en Tel Aviv. pic.twitter.com/Csj5PYTo6p — Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 11, 2024