Protestat kundër Ramës, zëdhënësi i ministrisë së Jashtme gjermane: Shteti i së drejtës dhe korrupsioni, kritere kyçe për në BE! Kërkesa të ngjashme ngre dhe populli

Zëdhënësi i ministrisë së Jashtme gjermane, Martin Giese ka deklaruar se Shqipëria ka ende punë dhe detyra për të përmbushur në rrugën drejt BE-së, veçanërisht në fushat e shtetit të së drejtës dhe luftës kundër korrupsionit.
I pyetur nga Deutsche Welle gjatë Konferencës Federale për shtyp në Gjermani në lidhje me protestat kundër Edi Ramës, ai theksoi se shqetësimet e ngritura nga ndërkombëtarët po parashtrohen edhe nga qytetarët.
“Kërkesa të ngjashme ngre edhe popullsia në Shqipëri. Pa dashur të hyj konkretisht në përmbajtjen e këtyre demonstratave, besoj se është e qartë që shteti i së drejtës dhe çështja e korrupsionit janë kritere të rëndësishme nëse një vend dëshiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian”, u shpreh ai. /panorama