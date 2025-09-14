Protestat në Nepal pengojnë tregtinë, shkaktojnë radhë të gjata kamionësh në kufirin Sonauli me Indinë

Protestat e vazhdueshme në Nepal kanë penguar tregtinë ndërkufitare, duke çuar në radhë të gjata kamionësh të bllokuar në kufirin Sonauli me Indinë, një pikë kyçe tranziti midis dy vendeve, raporton Anadolu.
Në pikën kufitare Sonauli në rrethin Maharajganj të Uttar Pradeshit, më shumë se 200 shoferë kamionësh të Indisë mbeten të bllokuar për shkak të trazirave në anën e Nepalit.
Një radhë kamionësh 8 kilometra e gjatë është formuar në kufi, ndërsa shoferët shprehin frikë për sigurinë dhe sulmet e mundshme.
Autoritetet deklaruan se trafiku ndërkufitar do të mbetet operativ nën kontrolle të rrepta derisa të përmirësohen kushtet e sigurisë.
Në Nepal, presidenti Ramchandra Poudel shpërndau parlamentin të premten menjëherë pasi emëroi ish-kryetaren e Gjykatës, Sushila Karki, si kryeministre të përkohshme, pas ditëve të protestave të “Gjeneratës Z” të udhëhequra nga të rinjtë që rrëzuan qeverinë e KP Sharma Oli.
Shpërndarja e parlamentit ishte një kërkesë nga udhëheqësit e protestës.