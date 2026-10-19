Protestat në Tiranë, “Shëndetësia” bën bilancin e të lënduarve: 28 persona kanë marrë ndihmë mjekësore, 14 vijojnë të jenë të shtruar në spital

Ministria e Shëndetësisë ka përditësuar bilancin e personave të lënduar gjatë protestave të 18 tetorit në Tiranë.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë ditës së sotme, në Spitalin Universitar të Traumës kanë marrë shërbim mjekësor 23 persona, mes tyre 17 efektivë policie, një protestues i mitur, një përfaqësuese e medias dhe katër kalimtarë.
Aktualisht, në urgjencën e Spitalit të Traumës vijon të marrë trajtim një efektiv policie, ndërsa një gazetare është shtruar për ekzaminime të mëtejshme. Sipas Ministrisë, gjendja e saj shëndetësore është e mirë.
Edhe në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur pesë të lënduar, dy efektivë policie dhe tre protestues.
PËRDITËSIM Informacion mbi të lënduarit, 18 tetor 2026 ora 21:00
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, informon se gjatë ditës së sotme në Spitalin Universitar të Traumës kanë marrë shërbim mjekësor 23 të lënduar:
– 17 efektivë policie
– 1 protestues (i mitur)
– 1 përfaqësuese e medias
– 4 kalimtarë
Aktualisht në urgjencën e SUT po merr trajtim 1 efektiv policie, ndërsa përfaqësuesja e medias është shtruar për ekzaminime të mëtejshme, gjendja shëndetësore është e mirë.
Nga data 13 tetor e në vijim, numri i personave të shtruar në spital dhe që vijojnë të marrin mjekim ka arritur në 14: 5 efektivë, 4 protestues, 4 kalimtarë dhe 1 përfaqësuese e medias.
Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur 5 të lënduar:
– 2 efektiv policie
– 3 protestues
Aktualisht, vetëm njëri prej efektivëve vijon të marrë shërbim mjekësor në urgjencë, ndërsa personat e tjerë janë larguar pas marrjes së këshillës mjekësore.
MSHMS shpreh mirënjohjen dhe falënderimin për të gjithë mjekët, infermierët dhe ekipet shëndetësore, të cilët me profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi po ofrojnë kujdesin e nevojshëm për çdo të lënduar, ndërsa mbetet e angazhuar në misionin e saj të përhershëm për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, duke garantuar kujdes shëndetësor me përkushtim, pa dallim dhe në çdo rrethanë.