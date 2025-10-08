Protestat në Tokio shënojnë përvjetorin e dytë të fillimit të sulmeve gjenocidale të Izraelit në Gaza

Demonstruesit në kryeqytetin japonez Tokio kanë organizuar një protestë pro-palestineze, duke shënuar përvjetorin e dytë të fillimit të sulmeve gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Demonstruesit mbanin pankarta dhe brohoritën slogane kundër luftës izraelite gjatë marshimit në rrugët e Tokios, të organizuar nga Federata Gjithë-Japoneze e Shoqatave të Vetëqeverisjes Studentore (Zengakuren).
Pjesëmarrësit denoncuan “gjenocidin në Gaza”, si dhe militarizimin në rritje të Japonisë dhe bashkëpunimin ushtarak SHBA-Japoni, gjë e cila sipas tyre, nxit tensione me Kinën.
Ata gjithashtu kërkuan dorëheqjen e qeverisë së Partisë Liberale Demokratike në pushtet në Japoni dhe shprehën solidaritet me lëvizjet globale anti-imperialiste.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 67.200 palestinezë në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme e kanë kthyer enklavën praktikisht të pabanueshme, duke rezultuar në zhvendosje masive, uri dhe përhapje të sëmundjeve.