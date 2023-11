Protestuesit bëjnë thirrje për armëpushim, mbyllin urën e Kalifornisë

Videot e postuara nga San Francisko nga “Zëri Çifut për Paqe” tregojnë protestuesit në Urën e Gjirit, e cila lidh Oakland me San Francisko.

Ata mbanin një pankartë që thoshte, “Stop gjenocidit” dhe vendosën një tabelë të madhe në asfalt që bënte thirrje për një armëpushim.

Grupi i avokimit hebreo-amerikan tha se rreth 200 protestues morën pjesë.

“Ka një gjenocid që po ndodh në Gaza dhe Presidenti Biden po pret koktej në San Francisko tani,” tha Aisha Nizar me Lëvizjen Rinore Palestineze ndërsa presidenti i SHBA po merr pjesë në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor.

Kjo urë është mbyllur tërësisht, policët e trazirave janë këtu, ata në urë nuk largohen thuhet në njoftim.

— JVP Bay Area (@JVPBayArea) November 16, 2023