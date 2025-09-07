Protestuesit izraelitë marshojnë drejt shtëpisë së Netanyahut duke kërkuar shkëmbim të burgosurish me Hamasin

Protestues izraelitë marshuan të shtunën drejt shtëpisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Kudsin e pushtuar për të kërkuar një marrëveshje shkëmbimi të të burgosurve me Hamasin, ndërsa mijëra të tjerë u mblodhën në Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv, raporton Anadolu.
Demonstratat erdhën disa orë pasi familjet e robërve izraelitë në Rripin e Gazës i dërguan një mesazh Shefit të Shtabit Eyal Zamir, duke paralajmëruar se plani për të pushtuar Qytetin e Gazës “nuk do t’i kthejë pengjet, por do t’i vrasë ata”.
Kanali 12 raportoi se një marshim u drejtua drejt rezidencës së Netanyahut në Kuds, ndërsa familjet e robërve të mbajtur nga Hamasi u mblodhën në njërën nga urat e qytetit.
Kanali tha se familjet dhe demonstruesit e tjerë u mblodhën në Urën Chords përpara se të nisnin një marshim të gjatë drejt shtëpisë së Netanyahut për të kërkuar një marrëveshje shkëmbimi të të burgosurve.
“Netanyahu duhet t’i japë fund këtij makthi dhe t’i kthejë të gjithë pengjet në shtëpi”, u citua të ketë thënë Vicky Cohen, nëna e të burgosurit Nimrod Cohen.
Protestuesit mbanin pankarta që kërkonin një marrëveshje, duke theksuar kërkesat për të ndaluar luftën në Gaza dhe kthimin e robërve.
Ndërkohë, gazeta Yedioth Ahronoth raportoi se mijëra njerëz u mblodhën në Sheshin e të Burgosurve në Tel Aviv.
Ajo tha se rreth 1.000 izraelitë demonstruan gjithashtu në kryqëzimin Karkur në Haifa, duke kërkuar një marrëveshje shkëmbimi të të burgosurve.
Rreth 250 robër u morën në Gaza pas një sulmi ndërkufitar nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor 2023. Tel Avivi vlerëson se gati 50 pengje izraelite po mbahen në Gaza, përfshirë 20 që janë gjallë.
Lufta gjenocidale izraelite në Gaza hyri të premten në ditën e saj të 700-të, me mbi 64.300 palestinezë të vrarë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila përballet me urinë.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po ashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.