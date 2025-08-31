Protestuesit izraelitë u bëjnë thirrje SHBA-ve të ushtrojnë presion mbi Netanyahun për t’i dhënë fund luftës në Gaza

Mijëra demonstrues në Tel Aviv kanë shpalosur një pankartë drejtuar presidentit amerikan Donald Trump, duke e ftuar të “bëjë histori” dhe të shtyjë për një marrëveshje që do të sillte lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza.
Protestat u organizuan nga familjet e pengjeve që mbahen ende në Rripin e Gazës.
Rubi Chen, babai i pengut izraelit Itay, krahasoi planet e Netanyahut për të pushtuar qytetin e Gazës me vendimet e ish-presidentit amerikan Richard Nixon për ta zgjatur luftën në Vietnam në vitet ’60, duke shkaktuar më shumë viktima. Ai theksoi se tani është koha për një marrëveshje diplomatike që do të sigurojë lirimin e 49 pengjeve, një armëpushim të përhershëm dhe lejimin e ndihmave humanitare në Gaza.
Ndërkohë, Yair Moses, djali i ish-pengut izraelit Gadi, u shpreh i shqetësuar se ofensiva e vazhdueshme mund të rrezikojë jetën e pengjeve të mbetura: “Kemi shumë frikë se kjo do të sjellë vdekjen e shumë prej tyre dhe do ta bëjë të pamundur gjetjen e trupave të atyre që tashmë janë vrarë.”
Familjet e pengjeve theksojnë se një marrëveshje diplomatike është mënyra e vetme për t’i kthyer të gjithë në shtëpi dhe për të ndalur luftën. /mesazhi