Protestuesit në Paris organizojnë një “die-in” për gazetarët e vrarë në Gazë

Në Paris, protestuesit organizuan një “die-in” simbolik për të nderuar gazetarët që kanë humbur jetën gjatë konfliktit në Rripin e Gazës.

Të shtrirë në tokë me trupa të mbuluar me pëlhura të bardha, pjesëmarrësit simbolizuan trupat e pajetë të gazetarëve të vrarë. Disa prej tyre mbanin në duar fotografi dhe emrat e viktimave, ndërsa të tjerë kishin jelekë të shënuar me fjalën “PRESS”.

Protesta kishte për qëllim të tërhiqte vëmendjen ndaj rrezikut të vazhdueshëm me të cilin përballen gazetarët në zonat e konfliktit, si dhe ndaj heshtjes ndërkombëtare për humbjen e jetëve të tyre.

Sipas organizatorëve, ngjarja ishte një akt solidariteti dhe thirrje për mbrojtjen e lirisë së shtypit në kohë lufte.

Deri më 16 prill 2025, të paktën 175 gazetarë dhe punonjës të medias janë vrarë në konfliktin midis Izraelit dhe Gazës, sipas Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ). Prej tyre, 167 ishin palestinezë, ndërsa pjesa tjetër përfshinte dy izraelitë dhe gjashtë libanezë. Për më tepër, një raport i Al Jazeeras nga dhjetori 2024 theksonte se të paktën 217 gazetarë dhe punonjës të medias kishin humbur jetën në Gazë deri në atë datë. Ky është konflikti më vdekjeprurës për gazetarët në shekullin XXI dhe periudha më e rrezikshme për median në historinë e konfliktit izraelito-palestinez.

Këto shifra alarmante kanë nxitur thirrje ndërkombëtare për hetime të pavarura dhe mbrojtje më të madhe për gazetarët në zonat e konfliktit.