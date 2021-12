Protestuesit në Sudan kërkojnë rivendosjen e sundimit civil

Disa tubime protestuese u zhvilluan sot në zona të ndryshme anembanë Sudanit, duke përfshirë kryeqytetin e tij Kartum, për të kërkuar rivendosjen e sundimit civil, raporton Anadolu Agency (AA).

Tubimet u zhvilluan në disa zona në Kartum, Kasala dhe Port Sudan në lindje të vendit, si dhe në qytetin verior Atbara, sipas korrespondentit të AA-së në terren.

Gjatë tubimeve, protestuesit bënë thirrje për sundim civil demokratik dhe dënuan marrëveshjen e fundit politike midis ushtrisë dhe kryeministrit Abdalla Hamdok.

Shërbimet e internetit sot nuk funksionuan në kryeqytet dhe zona të tjera përpara demonstratave, pasi ofruesit ndërprenë shërbimet celulare, kurse vetëm lidhjet fikse ishin në dispozicion.

As autoritetet, as ofruesit e internetit nuk kanë komentuar deri më tani lidhur me këtë çështje.

Të mërkurën, autoritetet e sigurisë mbyllën ura të shumta dhe rrugë tokësore, duke instaluar barriera betoni dhe tela me gjemba në rrugët që çojnë në pallatin presidencial.

Thirrjet për protestë u bënë nga Shoqata e Profesionistëve Sudanezë, e cila hodhi poshtë marrëveshjen e nënshkruar muajin e kaluar dhe bëri thirrje për sundim të plotë civil.

Sudani ka qenë në trazira që nga 25 tetori kur ushtria sudaneze shkarkoi qeverinë kalimtare të Hamdokut dhe shpalli gjendjen e jashtëzakonshme.

Hamdok, megjithatë, u rikthye në detyrë më 21 nëntor sipas një marrëveshjeje me shefin e ushtrisë Abdel Fattah Al-Burhan, hap që u refuzua nga forcat politike dhe civile sudaneze si një “përpjekje për të legjitimuar grushtin e shtetit”.

Të shtunën, mijëra protestues dolën në rrugë në Kartum dhe qytete të tjera për të nxitur sundimin e plotë civil në vendin e Afrikës Veriore.

Përpara marrjes së pushtetit nga ushtria më 25 tetor, Sudani administrohej nga një këshill sovran zyrtarësh ushtarakë dhe civilë që mbikëqyrnin periudhën e tranzicionit deri në zgjedhjet e vitit 2023, si pjesë e një pakti të pasigurt për ndarjen e pushtetit midis ushtrisë dhe koalicionit Forcat e Lirisë dhe Ndryshimit. /aa