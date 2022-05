Protestuesit nuk e lejojnë Indinë ta rrafshojë lagjen myslimane – VIDEO

Asnjë ndërtesë nuk u shkatërrua duke detyruar buldozerët të tërhiqeshin. Perceptimet dhe sulmet anti-myslimane janë rritur në të gjithë Indinë gjatë muajit të kaluar, duke përfshirë sulmet me hedhje gurësh midis grupeve hinduse dhe myslimane gjatë riteve fetare.

Ato po pasohen me rrënime në disa shtete ku shumë prona në pronësi myslimane u shkatërruan nga autoritetet lokale. Kjo u pa më së fundi muajin e kaluar në një lagje veriperëndimore në Nju Delhi, ku buldozerët shkatërruan disa prona myslimane përpara se Gjykata e Lartë ta ndalonte lëvizjen.

Prishjet u kryen disa ditë pasi dhuna në bashkësi la disa të plagosur dhe nxiti shumë arrestime. Mes pranisë së madhe të policisë të hënën, buldozerët arritën në Shaheen Bagh, lagje që në vitin 2020 u kthye në vend protestash intensive pasi Parlamenti miratoi një projektligj të diskutueshëm që ndryshoi ligjin e shtetësisë së vendit. /koha

Shaheen Bagh is a case study in the birth of a nation, a nation founded on notions of exclusivity and social darwinism. It has its own economy, its own defence, and now its own immigration policy. pic.twitter.com/NpVw6F5vrC

