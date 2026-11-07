Protestuesit nuk largohen nga bulevardi, bëjnë thirrje: Rama në burg, Berisha në burg!

Protestuesit, pavarësisht ujit me presion nga policia, vazhdojnë të qëndrojnë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ndërsa bëjnë vazhdimisht thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Ata theksojnë gjithashtu që autoritetet duhet të veprojnë kundër tij për ta arrestuar, bashkë me liderin e opozitës, Sali Berisha.
“Rama në burg, Berisha në burg”, theksojnë ata.
Nuk kanë munguar as ironitë ndaj deputetes socialiste Zegjine Çaushi.
“Zegjine, Zegjine 3 milionë jemi ne. Ti nuk di të numërosh, shko në shkollë të mësosh”, thonë ata kundër deputetes së PS. /panorama