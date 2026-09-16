Pse ju fryhet barku? Shkaqet më të zakonshme dhe shenjat që nuk duhen neglizhuar

Fryrja e barkut është një shqetësim i zakonshëm që mund të shfaqet pas ngrënies së tepërt, konsumimit të disa ushqimeve ose pijeve, si dhe për shkak të problemeve të ndryshme të tretjes.
Në shumicën e rasteve është e përkohshme, por kur përsëritet shpesh ose nuk largohet, mund të kërkojë vlerësim mjekësor.
Fryrja mund të shoqërohet me gazra dhe gromësira, shqetësim në pjesën e sipërme të barkut, zgjerim të barkut dhe ndjesinë e ngopjes ose shtrëngimit. Kur bëhet kronike, mund të ndikojë edhe në aktivitetet e përditshme dhe cilësinë e jetës.
Shkaqet janë të ndryshme. Ndër më të zakonshmet janë ngrënia e shpejtë ose e tepërt, gëlltitja e ajrit gjatë ushqimit, alkooli, pijet e gazuara dhe ushqimet që përmbajnë sorbitol. Një dietë me shumë fibra mund të shkaktojë gjithashtu fryrje te disa persona.
Fryrja mund të lidhet edhe me intoleranca ose ndjeshmëri ndaj ushqimeve, përfshirë laktozën dhe glutenin. Në raste të tjera, ajo mund të jetë shenjë e kapsllëkut, refluksit gastroezofageal, sindromës së zorrës së irrituar (IBS), rritjes së tepërt të baktereve në zorrën e hollë (SIBO), gastroparezës, sëmundjes celiake apo problemeve të tjera shëndetësore.
Për lehtësimin e simptomave mund të ndihmojnë një shëtitje e lehtë, masazhi i barkut me lëvizje rrethore, shmangia e pijeve të gazuara dhe ngrënia më ngadalë. Mbajtja e një ditari ushqimor mund të ndihmojë gjithashtu në identifikimin e ushqimeve që shkaktojnë shqetësime.
Për fryrjen që përsëritet shpesh, rekomandohet të bëhen ndryshime në dietë dhe stilin e jetesës. Këto përfshijnë kontrollin e porcioneve, shmangien e ushqimeve që shkaktojnë simptoma, kufizimin e alkoolit, aktivitetin fizik dhe shmangien e çamçakëzit, i cili mund të rrisë gëlltitjen e ajrit.
Nëse fryrja lidhet me një problem shëndetësor, trajtimi i shkakut mund të ndihmojë në largimin e simptomave. Për shembull, trajtimi i kapsllëkut ose i SIBO-s mund të ndikojë edhe në reduktimin e fryrjes.
Duhet të konsultoheni me mjekun nëse fryrja nuk largohet, përsëritet shpesh ose ndikon në jetën e përditshme. Vëmendje e veçantë kërkohet nëse shoqërohet me gjak në jashtëqitje, diarre, të përziera ose të vjella, dhimbje barku, humbje peshe apo përkeqësim të urthit.