Pse na rrjedh hunda kur hamë: Refleks i padëmshëm apo paralajmërim për një gjendje më serioze?

Nuk është gjithmonë alergji – ja çfarë ndodh me mukozën e hundës gjatë ngrënies dhe kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore
Ndoshta ju ka ndodhur që të uleni në tavolinë, t’ju hapet oreksi nga aroma e supës së freskët ose një cope buke të ngrohtë dhe, papritur, krejt pa paralajmërim, të fillojë t’ju rrjedhë hunda. Nuk jeni të ftohur, nuk jeni alergjikë, gjithçka ishte në rregull para kafshatës së parë. Për shumë njerëz, kjo është përditshmëri. Dhe ndonëse shpesh mendojmë se fajtore është ushqimi pikant ose i nxehtë, rrjedhja e hundës gjatë ngrënies ka më shumë shpjegime sesa mendojmë.
Kur kafshata e parë “zgjon” hundën: çfarë po ndodh në të vërtetë
Rrjedhja e hundës gjatë ngrënies quhet rinorre postprandiale, ndërsa forma më e shpeshtë është riniti i shkaktuar nga ushqimi. Ai shfaqet kur mukoza e hundës reagon ndaj një irritimi që nuk lidhet me alergjinë.
Si ta dallojmë dhimbjen e padëmshme të barkut nga ajo potencialisht e rrezikshme
Kjo ndodh më së shpeshti me ushqime pikante, të nxehta dhe të erëzuara. Te disa njerëz mjafton edhe një gllënjkë verë apo raki që sekrecioni të “aktivizohet” menjëherë. Pse? Sepse erëzat dhe alkooli aktivizojnë nervin trigeminal sensor, i cili më pas i dërgon sinjal mukozës së hundës për të rritur sekretimin.
Por shumë njerëz vërejnë se hunda u rrjedh edhe me ushqim krejtësisht të butë, pa erëza. Kjo ndodh sepse me kalimin e viteve mukoza jonë ndryshon, bëhet më e ndjeshme ndaj irrituesve të jashtëm, ndërsa reflekset që rregullojnë sekretimin bëhen më aktivë se më parë.
Me fjalë të tjera, hunda ndonjëherë reagon edhe kur në pamje të parë – nuk ka ndonjë arsye reale, transmeton Telegrafi.
Alergji apo thjesht mukozë e ndjeshme? Si ta dallojmë
Është e rëndësishme të kuptohet se alergjia dhe riniti i shkaktuar nga ushqimi nuk janë e njëjta gjë, ndonëse të dyja mund të shkaktojnë rrjedhje të hundës.
Te riniti alergjik, simptomat shpesh përhapen edhe në sy dhe fyt dhe shoqërohen me lodhje ose kruarje. Ato zakonisht shfaqen shpejt pasi personi bie në kontakt me një ushqim të caktuar ose me një alergjen nga mjedisi. Në rast të alergjisë më të rëndë ushqimore, mund të shfaqen edhe ndjesi shpimi në gojë, ngjirje zëri, ënjtje e buzëve ose e fytyrës, madje edhe shenja të anafilaksisë, e cila është gjendje urgjente.
Te riniti i shkaktuar nga ushqimi, rrjedhja e hundës është zakonisht simptomë e izoluar. Nuk ka skuqje, nuk ka ënjtje, nuk ka ndryshime në frymëmarrje. Simptoma shfaqet shpejt dhe kalon vetvetiu, zakonisht sapo të pushojë irritimi.
Në praktikë, shumë njerëz për vite me radhë besojnë se kanë “alergji ushqimore”, ndërkohë që në të vërtetë bëhet fjalë për një refleks beninj, jo alergjik, të mukozës së hundës.
Si ta ndaloni rrjedhjen e hundës: këshilla për trajtimin e rinorresë
Riniti vazomotor: kur hunda reagon ndaj gjithçkaje përreth nesh
Një tjetër aspekt i rëndësishëm është riniti vazomotor. Kjo është një gjendje në të cilën hunda reagon ndaj ndryshimeve të jashtme – dritës së fortë, aromave të forta, tymit, parfumeve, ndryshimeve të temperaturës dhe lagështisë, luhatjeve hormonale…madje edhe stresit emocional.
Te një mukozë kaq e ndjeshme, edhe një vakt mund të jetë shkaktar. Dikush reagon ndaj supës, dikush ndaj ushqimeve të ëmbla, dikush ndaj ushqimeve me përmbajtje të lartë uji ose aciditeti. Kjo nuk ka lidhje me alergjinë, është thjesht një përgjigje autonome e mukozës.
Këta pacientë shpesh përshkruajnë se hunda u “fillon të punojë” sapo hyjnë në një ambient të ngrohtë ose kur dalin në ajër të ftohtë. Ushqimi është vetëm një nga shumë shkaktarët e mundshëm.
A është kjo gjendje e rrezikshme? Kur duhet të drejtoheni te mjeku
Në shumicën dërrmuese të rasteve – nuk është e rrezikshme. Rrjedhja e hundës gjatë ngrënies është zakonisht një shqetësim, jo një sëmundje. Megjithatë, ka disa situata kur duhet kontrolluar:
• nëse rrjedhja e hundës shfaqet pas ushqimeve të ndryshme dhe ndikon në cilësinë e jetës
• nëse shfaqen edhe simptoma të tjera – kruarje, ënjtje, ngjirje zëri, vështirësi në frymëmarrje
• nëse ekziston dyshimi për alergji ndaj një ushqimi të caktuar
• nëse simptomat zgjasin me muaj pa një shkak të qartë
Alergologu ose specialisti ORL mund të përcaktojë shumë shpejt nëse bëhet fjalë për rinit alergjik, rinorre postprandiale apo rinit vazomotor. Testet janë të thjeshta dhe pa dhimbje, ndërsa shpesh mjafton edhe një bisedë e detajuar për simptomat.
Alergjia ushqimore dhe intoleranca – cili është dallimi mes këtyre dy gjendjeve
Si të lehtësohen shqetësimet: çfarë ndihmon realisht
Terapia varet nga shkaku, por mundësitë janë të shumta dhe te shumica e njerëzve sjellin lehtësim.
Te riniti i shkaktuar nga ushqimi ndihmon shmangia e asaj që e nxit reagimin. Për disa janë specat djegës, për disa uthulla, për disa alkooli. Në rast të simptomave më të forta, mjekët ndonjëherë rekomandojnë sprej me atropinë që përdoret para vaktit.
Te riniti alergjik, terapia është e qartë – antihistaminikë, sprej me kortikosteroide dhe, kur është e nevojshme, imunoterapi.
Te riniti vazomotor, më e rëndësishmja është reduktimi i ekspozimit ndaj irrituesve dhe stabilizimi i mukozës me terapinë e përshkruar nga specialisti.
Në praktikë, shumica e pacientëve mësojnë t’i njohin shkaktarët e tyre dhe simptomat me kalimin e kohës bëhen gjithnjë e më të lehta për t’u kontrolluar.
E pakëndshme, por e zgjidhshme dhe shumë më e shpeshtë sesa mendojmë
Rrjedhja e hundës gjatë ngrënies është diçka për të cilën shumica e njerëzve flasin rrallë, por që në fakt ndodh shumë shpesh. Shumë ndihen në siklet kur hunda fillon t’u rrjedhë gjatë drekës, duke menduar se është pasojë e një ftohjeje ose e “imunitetit të dobët”. Në të vërtetë, shpjegimet janë shumë më të thjeshta dhe zakonisht të padëmshme.
E rëndësishme është vetëm të dihet kur është koha për një kontroll mjekësor dhe kur mjafton një përshtatje e vogël e zakoneve. Me diagnozën e duhur dhe disa truke të thjeshta, kënaqësia e të ngrënit mund të jetë sërish e qetë dhe pa shqetësime.