Pse na ther kraharori kur marrim frymë? Kur kjo dhimbje mund të paralajmërojë një problem serioz

Dhimbja që shfaqet gjatë frymëmarrjes mund të lidhet me një tendosje muskulore ose një infeksion, por në disa raste mund të jetë shenjë e problemeve më të rënda me mushkëritë apo zemrën
Dhimbja që shfaqet kur marrim frymë mund të jetë e mprehtë, therëse ose të ngjajë si një pickim i papritur në kraharor. Ndonjëherë lidhet me shkaqe më të thjeshta, si tendosja e muskujve ose një inflamacion i cipës së mushkërive, por në raste të tjera mund të tregojë gjendje më serioze, si embolia pulmonare, pneumotoraksi apo edhe probleme të caktuara të zemrës.
Ky shqetësim mund të ndihet në njërën ose në të dyja anët e kraharorit, e herë pas here mund të përhapet drejt shpinës, shpatullës apo qafës. Te disa persona shfaqet vetëm gjatë frymëmarrjes së thellë, ndërsa te të tjerë mund të përkeqësohet edhe gjatë frymëmarrjes së zakonshme, kollitjes, teshtitjes apo të qeshurit. Pikërisht për këtë arsye, një dhimbje e re dhe e pashpjegueshme në kraharor nuk duhet neglizhuar.
Çfarë roli ka cipa e mushkërive në këtë dhimbje?
Mushkëritë janë të mbështjella nga një cipë e hollë që quhet pleurë, e njohur edhe si cipa e mushkërive. Shtresat e saj ndihmojnë që mushkëritë të zgjerohen dhe të tkurren lirshëm gjatë frymëmarrjes. Mes këtyre shtresave gjendet një sasi e vogël lëngu, e cila pakëson fërkimin gjatë lëvizjes së kraharorit.
Kur kjo cipë acarohet ose inflamohet, çdo frymëmarrje e thellë mund të shkaktojë dhimbje të mprehtë. Kjo gjendje quhet pleurit. Dhimbja mund të bëhet më e fortë gjatë kollitjes, teshtitjes apo lëvizjeve të papritura dhe ndonjëherë mund të përhapet drejt shpatullës ose shpinës, duke krijuar përshtypjen se problemi vjen nga muskujt apo shtylla kurrizore.
Infeksionet dhe muskujt janë ndër shkaqet më të shpeshta
Infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes janë ndër arsyet më të zakonshme të dhimbjes gjatë frymëmarrjes. Pneumonia, pra pezmatimi i mushkërive, mund të shkaktojë dhimbje sidomos kur procesi inflamator prek edhe pleurën. Në këto raste, dhimbja shoqërohet shpesh me temperaturë, kollë, plogështi dhe vështirësi në frymëmarrje.
Edhe disa infeksione virale mund të japin dhimbje të ngjashme, pa pasur dëmtim të rëndë të mushkërive. Po ashtu, dhimbja mund të vijë edhe nga muskujt e kraharorit, sidomos pas kollitjes së zgjatur, pas ngritjes së peshave apo pas një sforcimi fizik. Kur tendosen muskujt ndërbrinjorë, zgjerimi i kraharorit gjatë çdo frymëmarrjeje mund të shkaktojë shqetësim.
Një shkak tjetër i mundshëm është kostokondriti, pra pezmatimi i kërcit që lidh brinjët me kockën e kraharorit. Edhe kjo gjendje mund të japë dhimbje therëse, sidomos gjatë frymëmarrjes së thellë ose lëvizjes së pjesës së sipërme të trupit.
Kur dhimbja mund të sinjalizojë një urgjencë?
Një nga shkaqet më serioze të dhimbjes gjatë frymëmarrjes është embolia pulmonare. Kjo ndodh kur një mpiksje gjaku bllokon një enë gjaku në mushkëri. Dhimbja zakonisht shfaqet papritur dhe mund të shoqërohet me frymëmarrje të shpejtë, mungesë ajri, rrahje të shpeshta të zemrës, marramendje, të fikët apo kollitje me gjak.
Një tjetër gjendje urgjente është pneumotoraksi, kur ajri hyn në hapësirën ndërmjet mushkërisë dhe murit të kraharorit, duke shkaktuar kolaps të pjesshëm ose të plotë të mushkërisë. Edhe kjo gjendje jep shpesh dhimbje të papritur dhe vështirësi në frymëmarrje.
Në disa raste, dhimbja mund të lidhet edhe me zemrën, si te pezmatimi i cipës së zemrës apo disa forma të infarktit. Nëse dhimbja është e fortë, shfaqet papritur, shoqërohet me djersë të ftohta, mungesë ajri, të fikët ose përhapet drejt krahut, shpinës, qafës apo nofullës, kërkohet ndihmë e menjëhershme mjekësore.
Si zbulohet shkaku?
Për të kuptuar burimin e dhimbjes, mjeku fillimisht pyet se kur kanë nisur simptomat, sa zgjasin dhe çfarë i përkeqëson ose i lehtëson. Gjithashtu ka rëndësi nëse personi ka temperaturë, kollë, marramendje, histori operacioni, qëndrim të gjatë pa lëvizur, sëmundje kronike ose përdorim të barnave të caktuara.
Gjatë kontrollit mjekësor vlerësohen frymëmarrja, zemra, tensioni i gjakut, pulsi dhe niveli i oksigjenit në gjak. Sipas rastit, mund të nevojitet radiografi e mushkërive, EKG, analiza gjaku apo ekzaminime të tjera më të detajuara.
Çfarë duhet të bëjmë?
Trajtimi varet plotësisht nga shkaku. Nëse bëhet fjalë për tendosje muskulore ose një inflamacion më të lehtë, mjeku mund të rekomandojë pushim, kufizim të aktivitetit fizik dhe barna kundër dhimbjes. Në rastet me infeksion bakterial mund të nevojiten antibiotikë, ndërsa embolia pulmonare dhe disa forma të pneumotoraksit kërkojnë trajtim urgjent spitalor.
E rëndësishme është që dhimbja e re, e pashpjegueshme ose ajo që përkeqësohet të mos trajtohet vetëm me qetësues pa u vlerësuar nga mjeku. Edhe pse jo çdo dhimbje gjatë frymëmarrjes tregon një sëmundje të rëndë, nuk duhet supozuar automatikisht se bëhet fjalë vetëm për të ftohur, stres apo muskuj të tendosur.
Një vlerësim i hershëm mjekësor mund të ndihmojë jo vetëm në lehtësimin e simptomave, por edhe në zbulimin në kohë të gjendjeve që mund të jenë serioze. Në raste të tilla, koha ka rëndësi.