Pse nuk po arrini rezultatet e dëshiruara në palestër? Trajnerët tregojnë gabimet më të shpeshta

Nëse stërviteni rregullisht në palestër, por nuk po shihni rezultatet e dëshiruara, problemi mund të mos jetë mungesa e përkushtimit, por disa zakone të gabuara që përsëriten vazhdimisht.
Trajnerët personalë theksojnë se një ndër gabimet më të shpeshta është nisja me shumë intensitet dhe vendosja e objektivave jorealiste.
Në vend që të stërviteni pesë herë në javë që në fillim, rekomandohet të nisni me dy seanca të ushtrimeve të forcës dhe gradualisht të rrisni intensitetin.
Një tjetër gabim është ndryshimi i shpeshtë i programit të ushtrimeve.
Sipas trajnerëve, trupi ka nevojë për vazhdimësi në mënyrë që të vërehet përparimi.
Për këtë arsye, rekomandohet rritja graduale e peshave ose numrit të përsëritjeve, në vend të ndërrimit të vazhdueshëm të ushtrimeve.
Përqendrimi vetëm te kardio është gjithashtu një nga arsyet që mund të pengojë rezultatet.
Edhe pse vrapimi dhe çiklizmi janë të dobishëm për shëndetin e zemrës dhe kondicionin fizik, ushtrimet e forcës janë të domosdoshme për ruajtjen dhe zhvillimin e muskujve.
Trajnerët rekomandojnë përfshirjen e tyre dy deri në tri herë në javë.
Ndërkohë, kryerja e shumë ushtrimeve gjatë një seance nuk nënkupton domosdoshmërisht rezultate më të mira.
Më e rëndësishme është cilësia e ushtrimeve dhe përpjekja e duhur gjatë secilës seri, sesa numri i madh i lëvizjeve.
Ushqyerja luan një rol po aq të rëndësishëm sa edhe stërvitja.
Konsumimi i tepërt i kalorive mund të pengojë humbjen e peshës, ndërsa për ndërtimin e muskujve nevojitet një ushqyerje e përshtatshme dhe marrje e mjaftueshme e proteinave.
Gjithashtu, pijet e gazuara, lëngjet, kafeja mund të përmbajnë më shumë sheqer e kalori sesa mendohet.
Një tjetër gabim është stërvitja e tepruar pa i dhënë trupit kohë për rikuperim.
Trajnerët paralajmërojnë se ushtrimet intensive gjashtë apo shtatë ditë në javë mund të rrisin rrezikun e lëndimeve, pasi muskujt, tendinat dhe ligamentet kanë nevojë për pushim.
Pritshmëritë jorealiste dhe krahasimi me imazhet e publikuara në rrjetet sociale janë gjithashtu pengesa të zakonshme.
Përparimi kërkon kohë dhe rezultatet e qëndrueshme arrihen përmes vazhdimësisë, ushqyerjes së mirë dhe një programi të përshtatur me mundësitë e secilit.