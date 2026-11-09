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Pse veturat kanë një xham të vogël trekëndor pranë dritareve? Funksioni që shumë nuk e dinë

Xhami i vogël trekëndor që gjendet pranë dritareve anësore të veturave nuk është thjesht një element dekorativ, por ka disa funksione praktike.

Në automjetet moderne, ai ndihmon në përmirësimin e dukshmërisë, veçanërisht pranë pasqyrave anësore dhe gjatë manovrave të parkimit.

Gjithashtu, u mundëson projektuesve të përshtatin më mirë formën e dyerve dhe mekanizmin e xhamit kryesor.

Në veturat e vjetra, këta xhama kishin një tjetër funksion: mund të hapeshin dhe të ndihmonin ajrin e freskët të hynte në kabinë.

Kjo ishte veçanërisht e dobishme përpara se kondicioneri të bëhej pajisje e zakonshme në automjete.

Me zhvillimin e sistemeve moderne të ajrit të kondicionuar, xhamat e lëvizshëm u zhdukën gradualisht.

Sot, prania e tyre lidhet kryesisht me tri arsye: përmirësimin e fushëpamjes, përshtatjen e mekanizmave të dyerve dhe dizajnin e automjetit.

Megjithatë, funksioni i saktë ndryshon në varësi të modelit dhe pozicionit të xhamit.

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