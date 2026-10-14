Publiku francez i tronditur nga rrëfimet e ushtarëve izraelitë për Gazën në dokumentarin “NAZA”

Opinioni francez që mori pjesë në shfaqjen e dokumentarit “NAZA”, i cili zbulon vrasjen e civilëve në Gaza nga Izraeli, tha se u trondit nga rrëfimet e ushtarëve izraelitë, të cilët i reduktonin viktimat palestineze në numra, në vend që t’i shihnin si qenie njerëzore.
Dokumentari, i prodhuar nga gazeta britanike “The Guardian” dhe i drejtuar nga regjisori Yuval Abraham, fitues i çmimit Oscar dhe Rachel Szor, u shfaq në kinematë franceze më 12 dhe 13 tetor.
Filmi tërhoqi interes të konsiderueshëm në Paris në ditën e premierës, ku shumica e biletave u shitën.
Shikuesit e dokumentarit që e ndoqën “NAZA”-n në dy kinema në kryeqytet ndanë përshtypjet e tyre për Anadolu.
– “Mendoj se filmbërësit janë shumë të guximshëm”
Një shikues francez, Kenzi tha se dokumentari shpjegon kuptimin e termit “NAZA”, që u referohet viktimave civile, dhe e kishte tronditur thellësisht. Ai tha se ushtarët izraelitë diskutonin vazhdimisht për numra dhe llogaritje, të cilat pothuajse të gjitha përfaqësonin njerëz të vrarë në Gaza.
“Ne e dimë se çfarë po ndodh, flasim për këtë dhe e shohim, por jo deri në këtë masë. Dhe këtu, ishte vërtet tronditëse të shihje ushtarët izraelitë duke folur për këtë. Ndonjëherë mund të ndjeje keqardhje, ndonjëherë jo edhe aq. Ata flisnin në mënyrë mjaft të ftohtë. Kjo më shqetësoi vërtet. Mendoj se filmi ishte realizuar shumë mirë. Koha kaloi shumë shpejt duke e parë”, tha ai.
Duke vënë në dukje se ushtarët i krahasonin veprimet e tyre në Gaza me një lojë kompjuterike, Kenzi tha: “Ata flasin për inteligjencën artificiale për të identifikuar njerëzit që duhen vrarë. Në një moment, kupton se ata nuk e masin më numrin e njerëzve që do të vrasin, dëmet anësore, NAZA-t”.
Ai tha se ushtarët i referoheshin shpesh një “sistemi”.
“Dukej sikur u ishte shpëlarë truri dhe ishin bërë të besonin se ishin në anën e duhur, derisa e kuptuan vetë se ajo që po bënin ishte e neveritshme”, tha ai. Kenzi kujtoi se ushtarët përsërisnin vazhdimisht se “thjesht donin ta eliminonin armikun”.
“Ata thanë qartë se armiku ishte fëmijë i moshës 3 deri në 6 vjeç dhe gra që nuk kishin bërë asgjë për ta merituar këtë. Shpesh, ata donin të eliminonin një udhëheqës armik, por në fund vrisnin të gjithë familjen e tij, përveç atij personi”, tha Kenzi.
Duke vlerësuar regjisorët izraelitë, ai tha: “Mendoj se kineastët janë shumë të guximshëm që ndërmorën një projekt të tillë”.
– “Filmi preku të gjithë në sallë”
Iona, një shikuese franceze 23-vjeçare, tha: “Mendoj se filmi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme të kemi këtë këndvështrim, sepse shpesh dëgjojmë dëshmi nga viktimat ndërsa këtu kemi dëshmi nga sulmuesit, të cilët e përshkruajnë situatën me fjalë konkrete”.
Ajo tha se dokumentari mund t’i ndihmojë njerëzit të kuptojnë se çfarë po ndodh dhe të qëndrojnë në anën e duhur të historisë, duke shtuar se gjuha e përdorur dhe pyetjet e parashtruara e kishin prekur thellësisht.
“Ai nuk kishte frikë ta përdorte fjalën ‘gjenocid’. Ai pyeti drejtpërdrejt nëse ishte gjenocid dhe ata u përgjigjën ‘po'”, tha Iona duke iu referuar intervistuesit.
Më tej ajo tha se e kishte tronditur fakti që ushtarët nuk i konsideronin viktimat si qenie njerëzore. Ajo veçoi skenat që tregonin njerëzit duke jetuar normalisht në Tel Aviv ndërsa në Gaza njerëzit po vdisnin.
“Gjithçka ishte jashtëzakonisht mbresëlënëse”, tha ajo.
Iona theksoi rëndësinë e realizimit të filmave të tillë dhe të dhënies së mundësisë që të gjithë të flasin. “Në sallë kishte njerëz të të gjitha moshave, të rinj dhe të moshuar. Mund të shihje se filmi i kishte prekur të gjithë. Në fund mbretëroi heshtja. Ishte jashtëzakonisht prekëse”, tha Iona.
Ajo u bëri thirrje njerëzve ta shihnin dokumentarin, duke i përfunduar fjalët me shprehjen: “Liri Palestinës”.