Punëtorët e teknologjisë në SHBA protestojnë kundër shitjes së shërbimeve për ushtrinë izraelite

Pesë punonjës të gjigantit teknologjik amerikan Microsoft u përjashtuan nga një takim i kompanisë pasi ngritën shqetësime mbi shitjen e shërbimeve cloud dhe AI për ushtrinë izraelite.

Punonjësit qëndruan pranë CEO-së së kompanisë, Satya Nadella, me bluza ku shkruhej: “A vret kodi ynë fëmijët, Satya?”

Një hetim i Associated Press zbuloi më parë se shërbimet e inteligjencës artificiale të Microsoft ishin përdorur nga ushtria izraelite për të zgjedhur objektiva bombardimi në Gaza, ku forcat izraelite kanë zhvilluar një fushatë shkatërruese sulmesh ajrore, duke fshirë lagje të tëra.

“Kërkesat janë të qarta,” tha Abdo Mohamed, i cili punon me grupin e punëtorëve të Microsoft “No Azure for Apartheid”. “Satya Nadella dhe drejtuesit e Microsoft duhet t’u përgjigjen punonjësve të tyre duke ndërprerë kontratat me ushtrinë izraelite.” /mesazhi