Pushtuesi izraelit pështyn në hyrje të manastirit të krishterë në Kudsin Lindor të okupuar

Një pushtues izraelit pështyu në hyrje të Manastirit të Shën Jakobit në Lagjen Armene të Qytetit të Vjetër të Kudsit Lindor të pushtuar, njoftuan të dielën autoritetet palestineze, transmeton Anadolu.
Zyra e Guvernatorit të Kudsit bëri të ditur në një deklaratë se incidenti ishte pjesë e një serie sulmesh të përsëritura ndaj kishave, manastireve dhe klerit të krishterë në Qytetin e Vjetër, përfshirë pështyrjen, fyerjet, sulmet fizike dhe aktet e vandalizmit.
Ajo publikoi gjithashtu një video që tregon pushtuesin izraelit duke pështyrë në hyrje të manastirit.
Incidenti ndodhi një ditë pasi ministrja e Jashtme palestineze, Varsen Aghabekian Shahin, u takua të shtunën me një delegacion të organizatës “Kishat për Paqe në Lindjen e Mesme” për të diskutuar sulmet izraelite ndaj të krishterëve.
Gjatë takimit, Shahin e informoi delegacionin mbi “përkeqësimin e situatës në Bregun Perëndimor dhe përshkallëzimin e dhunës nga pushtuesit izraelitë nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite”, sipas një deklarate të zyrës së saj.
Ajo theksoi gjithashtu sfidat me të cilat përballet prania e krishterë në Palestinë dhe rënien e ndjeshme të numrit të të krishterëve për shkak të kushteve të vështira me të cilat përballen palestinezët.
Anëtarët e delegacionit thanë se vizita e tyre kishte për qëllim shprehjen e solidaritetit me popullin palestinez dhe shprehën shqetësim për sfidat me të cilat përballen të krishterët dhe rënien e numrit të tyre në Tokën e Shenjtë dhe në mbarë Palestinën.
Më 11 gusht, Komiteti i Lartë Presidencial për Çështjet e Kishës në Palestinë tha se sulmet izraelite ndaj komuniteteve të krishtera kërcënojnë praninë e tyre të kahershme në këtë tokë.
Komiteti tha se sulmet ndaj të krishterëve palestinezë “nuk janë më incidente të izoluara”, por pjesë e një modeli të vazhdueshëm që përfshin sulme nga kolonët izraelitë, konfiskime tokash, zgjerim të vendbanimeve dhe kufizime të lirisë së adhurimit.
Rreth një javë më parë, shkollat e krishtera në Kudsin Lindor të pushtuar pezulluan mësimin deri në një njoftim të dytë, pasi Izraeli nuk rinovoi lejet e hyrjes për më shumë se 70 mësues dhe punonjës, duke i penguar ata të shkonin në shkollat e tyre.
Zhvillimet vijnë në mes të sulmeve të përsëritura ndaj pranisë së krishterë në territoret palestineze, përfshirë sulmet ndaj klerit dhe kishave, që përfshijnë pështyrjen, fyerjet dhe forma të tjera të ngacmimit.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor 2023, Bregu Perëndimor i pushtuar ka dëshmuar një rritje të ndjeshme të bastisjeve të përditshme ushtarake izraelite dhe sulmeve nga pushtuesit.