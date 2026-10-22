Pushtuesit izraelitë u vënë zjarrin ullinjve, ndërsa ushtria dëbon fermerët palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar

Pushtuesit izraelitë u vunë zjarrin pemëve të ullirit në lindje të Kalkilias, në pjesën veriore të Bregut Perëndimor, ndërsa ushtarët izraelitë i detyruan fermerët palestinezë të largoheshin nga tokat e tyre dhe i penguan të vazhdonin vjeljen.
Burimet lokale thanë për Anadolu se pushtuesit izraelitë hynë me forcë në zonën Al-Shabaat, në tokat që i përkasin fshatit Imatin, në lindje të Kalkilias dhe u vunë zjarrin pemëve të ullirit.
Në të njëjtën zonë, ushtarët e ushtrisë i detyruan fermerët palestinezë që po vjelin ullinj në zonën Al-Jabal të largoheshin nga tokat e tyre, si dhe ndaluan një pronar toke dhe punëtorët e tij, thanë burimet.
Që nga fillimi i sezonit të vjeljes së ullinjve, në fillim të tetorit, sipas monitorimit nga Anadolu, zona të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar kanë qenë dëshmitare të sulmeve të përsëritura nga pushtuesit izraelitë, përfshirë vjedhjen e të korrave, sulmet ndaj fermerëve, dëbimin e tyre nga tokat dhe pengimin e hyrjes ose të punës në arat e tyre.
Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit (CWRC) dokumentoi 409 sulme ndaj fermerëve që kultivojnë ullinj, pemëve të ullirit, tokave bujqësore dhe pajisjeve bujqësore në të gjithë Bregun Perëndimor, nga 1 deri më 21 tetor.
Komisioni bëri të ditur se 317 prej sulmeve u kryen nga pushtuesit izraelitë, ndërsa 92 të tjera nga ushtria izraelite.
Që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, në tetor të vitit 2023, forcat izraelite dhe pushtuesit kanë intensifikuar sulmet ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor.
Palestinezët paralajmërojnë se këto masa po i hapin rrugën aneksimit zyrtar të Bregut Perëndimor nga Izraeli, duke minuar perspektivat për krijimin e një shteti palestinez në përputhje me rezolutat përkatëse të OKB-së.
Në vitin 1948, Izraeli u krijua në tokat palestineze të pushtuara nga grupe të armatosura sioniste, sulmet dhe masakrat e të cilave detyruan të paktën 750.000 palestinezë të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Izraeli pushtoi territoret e mbetura palestineze në vitin 1967 dhe ka refuzuar të tërhiqet prej tyre.