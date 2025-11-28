Putin: Negociatat Rusi-SHBA mund të çojnë në një samit të mundshëm në Hungari

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se negociatat e ardhshme midis Moskës dhe Washingtonit mund të çojnë në një samit të mundshëm në kryeqytetin hungarez Budapest, transmeton Anadolu.
“Nëse negociatat tona (me SHBA-në) çojnë në përdorimin e vendit të takimeve në Budapest, do të isha shumë i kënaqur për këtë dhe do të doja t’ju falënderoja për gatishmërinë tuaj për të ndihmuar”, tha Putin në fjalën e tij në hapjen e një takimi në Moskë me kryeministrin hungarez, Viktor Orban.
Putin gjithashtu falënderoi kryeministrin hungarez për gatishmërinë e tij për të pritur një samit të mundshëm Rusi-SHBA të përmendur muajin e kaluar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, duke shtuar se propozimi për të mbajtur bisedime në Budapest ka ardhur nga homologu i tij amerikan.
Më herët, Orban në një video-deklaratë në rrjetet sociale njoftoi se do të vizitojë Moskën, duke theksuar se qëllimi i bisedimeve është të “sigurojë furnizimin me energji të Hungarisë për dimrin dhe vitin e ardhshëm, me një çmim të përballueshëm”.
Ai gjithashtu përmendi se vizita e tij në Washington më herët këtë muaj ishte për të marrë një përjashtim për Hungarinë nga sanksionet e SHBA-së mbi naftën dhe gazin rus.
Në muajin tetor, Trump vendosi sanksione amerikane ndaj dy kompanive më të mëdha të naftës të Rusisë, Rosneft dhe Lukoil si dhe ndaj 34 degëve të tyre në përpjekje për të rritur presionin mbi Moskën, teksa kërkon të ndërmjetësojë një marrëveshje të paqes të paarritshme prej kohësh që do t’i jepte fund luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë.
Orban shpesh e ka kritikuar Brukselin dhe bën thirrje për t’i dhënë fund financimit evropian për Ukrainën. Ai mbështet një zgjidhje diplomatike për t’i dhënë fund luftës dhe ka mbështetur propozimin aktual të paqes të presidentit Trump.
Budapesti duhej të organizonte një samit SHBA-Rusi për të diskutuar përfundimin e luftimeve në Ukrainë, por ai u anulua.