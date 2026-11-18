Presidenti rus, Vladimir Putin, të mërkurën tha se vendi i tij dhe Kina ndajnë “qëllim të përbashkët” për të garantuar paqen dhe prosperitetin në rajonin e Azi-Paqësorit, gjatë takimit me homologun e tij kinez, Xi Jinping, në kuadër të vizitës në qytetin kinez Shenzhen, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedimeve të zhvilluara në margjinat e Takimit të 33-të të Liderëve Ekonomikë të APEC-ut, Putin shprehu kënaqësinë për takimin me Xi, të cilin e përgëzoi për zhvillimin lokal që kishte vërejtur pas mbërritjes në Shenzhen të martën në mbrëmje.
“Vetëm pak çaste më parë, gjatë fjalimit në Forumin e Biznesit të APEC-ut, theksova se rajoni i Azi-Paqësorit përbën 36 për qind të popullsisë globale, 50 për qind të tregtisë ndërkombëtare dhe 60 për qind të prodhimit të brendshëm bruto në botë”, tha Putin.
“Ne ndajmë një qëllim të përbashkët: të garantojmë paqen dhe prosperitetin në gjithë rajonin e Azi-Paqësorit. Le të punojmë – siç ju pëlqen të thoni – ‘krah për krah’, në të mirë të popujve të Rusisë dhe Republikës Popullore të Kinës”, shtoi ai.
Duke kujtuar një sërë takimesh “produktive” me Xi, Putin tha se bashkëpunimi ruso-kinez ndodhet në një “trajektore rritëse”, i mbështetur në Traktatin e Miqësisë Kino-Ruse të vitit 2001, ndërsa situata po zhvillohet pozitivisht.
“Për disa vite me radhë, vëllimi i tregtisë mes vendeve tona ka tejkaluar ndjeshëm shifrën prej 200 miliardë dollarësh, një objektiv që e kishim vendosur jo shumë kohë më parë. Duket se këtë vit jo vetëm që do ta arrijmë sërish këtë shifër, por do të shohim edhe një rritje të fuqishme të tregtisë sonë dypalëshe”, theksoi Putin.
Ai tha gjithashtu se lidhjet e transportit mes dy vendeve po zgjerohen dhe se bashkëpunimi në fushën humanitare është intensifikuar, gjë që, sipas tij, është nxitur edhe nga regjimi pa viza i vendosur me nismën e Xi.
“Partneriteti i politikës së jashtme ruso-kineze vazhdon të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme dhe pozitive. Në një peizazh kompleks gjeopolitik, ne mbetemi të përkushtuar ndaj qasjeve konstruktive që synojnë krijimin e një rendi botëror më të drejtë dhe shumëpolar”, shtoi presidenti rus.
Nga ana e tij, Xi citohet të ketë thënë në një komunikatë të Kremlinit se takimi i tyre aktual është i treti që zhvillohet këtë vit, duke theksuar se marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë kanë mbetur “të palëkundura si mali, pavarësisht të gjitha sfidave globale”, nën udhëheqjen e tyre.
“Ato kanë perspektiva të gjera dhe nuk ndikohen nga ndryshimet e situatës ndërkombëtare. Marrëdhënia jonë i sjell më shumë stabilitet dhe siguri një bote të trazuar dhe kaotike, duke shërbyer si model për një lloj të ri marrëdhëniesh mes fuqive të mëdha, të karakterizuara nga barazia, respekti i ndërsjellë, integriteti dhe bashkëpunimi me përfitime të ndërsjella”, ka thënë Xi.
Xi ka theksuar më tej se, duke parë drejt së ardhmes, të dy vendet duhet të ecin përpara për të shfrytëzuar vazhdimisht potencialin e madh të marrëdhënieve dypalëshe dhe për të pasuruar përmbajtjen e tyre.
“Është thelbësore që të përqendrohemi në punën praktike, të vazhdojmë përpjekjet tona të palodhura, të thellojmë bashkëpunimin në shumë fusha përmes veprimeve konkrete dhe të përmbushim me vendosmëri përgjegjësitë që na takojnë si fuqi të mëdha, duke kontribuuar kështu në krijimin e një bote shumëpolare dhe demokratizimin e marrëdhënieve ndërkombëtare”, ka shtuar Xi.
Ai ka thënë se Pekini është i gatshëm të punojë së bashku me Moskën dhe anëtarët e tjerë të familjes më të gjerë të Azi-Paqësorit për të “shfrytëzuar perspektivat e mëdha dhe për të nxitur prosperitetin në rajon, si dhe për të ndërtuar së bashku një komunitet të Azi-Paqësorit”.
Takimi Putin-Xi zhvillohet një ditë para një samiti të paprecedentë trepalësh të enjten, ku do të marrin pjesë dy presidentët, si dhe presidenti amerikan Donald Trump.