Putin: Rusia do të zgjerojë shpërndarjen e njësive të reja bërthamore në Lindjen e Largët, Siberi dhe në Urale

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se janë duke u zhvilluar plane për të zgjeruar shpërndarjen e centraleve bërthamore në Lindjen e Largët, Siberi dhe në Urale, transmeton Anadolu.
Në një takim qeveritar mbi zhvillimin e energjisë bërthamore në Rusi, Putin theksoi rëndësinë e energjisë bërthamore për funksionimin e qëndrueshëm të sistemit energjetik të vendit, duke shtuar se ajo aktualisht përbën rreth 20 për qind të prodhimit të energjisë elektrike dhe se roli i saj në bilancin energjetik po rritet.
Në deklaratat e publikuara nga Kremlini, Putin tha se vendi planifikon të vërë në funksion rreth 30 gigavat kapacitet të centraleve bërthamore, përfshirë centrale të vogla bërthamore, në përputhje me planet afatgjata të sektorit.
Sipas tij, kjo nuk do të shërbejë vetëm për zëvendësimin gradual të njësive energjetike që po i afrohen fundit të jetëgjatësisë së tyre operative, por edhe për rritjen e ndjeshme të kapacitetit të përgjithshëm të prodhimit vendas të energjisë bërthamore.
“Më e rëndësishmja është se planifikohet të zgjerohet shpërndarja gjeografike e këtyre njësive energjetike. Centrale moderne bërthamore që prodhojnë energji elektrike të përballueshme dhe të pastër do të ndërtohen në Urale, Siberi dhe Lindjen e Largët”, tha Putin.
Ai tha se kjo përpjekje synon të krijojë një bazë të qëndrueshme për zhvillimin e infrastrukturës, me qëllim nxitjen e zhvillimit afatgjatë rajonal dhe territorial, si dhe lehtësimin e krijimit të “objekteve të reja të prodhimit me intensitet të lartë energjetik”, përfshirë ato që do të fokusohen në përpunimin e thelluar të burimeve natyrore në Arktik, Siberi dhe Lindjen e Largët.
Kreu i korporatës shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom, Alexey Likhachev, tha se gjatë dekadës së ardhshme planifikohet të çmontohen 13 njësi të centraleve bërthamore, me një kapacitet prej më shumë se 10 gigavatësh.
Duke theksuar se kjo përbën rreth një të tretën e kapaciteteve aktuale në operim, Likhachev tha se në këtë drejtim udhëhiqen nga plani i miratuar nga qeveria në dhjetor 2024, i cili sipas tij, është në fuqi deri në vitin 2042.
“Sipas versionit aktual të planit të përgjithshëm, duhet të ndërtojmë 38 njësi energjetike. Deri më sot, kemi arritur tashmë në nëntë lokacione. Në total, duke përfshirë centralet e vogla dhe ato bërthamore lundruese, 18 njësi energjetike janë në ndërtim në Rusi”, shtoi Likhachev.
Ai tha se plani i përgjithshëm përfshin udhëzime specifike të presidentit Putin për vënien e shpejtë në funksion të centraleve bërthamore, si ato në Khabarovsk dhe Kola, si dhe për rritjen e pjesës së energjisë bërthamore në prodhimin e energjisë elektrike në Rusi në 25 për qind deri në vitin 2045.
Likhachev tha se Rosatom është e përfshirë në ndërtimin e 28 njësive bërthamore në nëntë vende, ndërsa marrëveshjet për ndërtimin e 17 njësive të tjera në gjashtë vende janë nënshkruar tashmë.
“Përveç kësaj, po negociojmë me 15 vende të tjera. Synojmë rreth 50 reaktorë potencialë individualë në kuadër të këtyre marrëveshjeve, të cilat do të përfshijnë një kombinim të balancuar të njësive me kapacitet të madh dhe të vogël”, shtoi ai.