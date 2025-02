Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur gatishmërinë e Moskës për të diskutuar me SHBA-në mundësinë e reduktimit të buxheteve të mbrojtjes, duke propozuar një ulje prej 50 për qind për të dy vendet për të lehtësuar tensionet ushtarake globale, transmeton Anadolu.

“Rusia është e gatshme të diskutojë me SHBA-në mundësinë e shkurtimit të shpenzimeve të mbrojtjes”, ka thënë Putin, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve Tass, duke shtuar: “Një reduktim 50 për qind i buxheteve ushtarake nga të dy vendet do të ishte një ide e mirë”.

Putin ka theksuar rëndësinë e përqendrimit në marrëdhëniet dypalëshe në kontaktet e ardhshme midis Moskës dhe Washingtonit, duke thënë: “Kontaktet më të afërta dhe të mundshme të ardhshme midis Rusisë dhe SHBA-së do të trajtojnë kryesisht lidhjet tona dypalëshe”.

Duke folur për bashkëpunimin ekonomik, Putin ka njoftuar gatishmërinë e Rusisë për të furnizuar 2 milionë tonë alumin në tregun amerikan për të ndihmuar në stabilizimin e çmimeve.

Ai ka sugjeruar gjithashtu projekte të përbashkëta të prodhimit të aluminit, duke thënë: “Ne mund të shqyrtojmë punën e përbashkët në prodhimin e aluminit, për shembull, në rajonin Krasnoyarsk”.

Putin ka folur gjithashtu për metalet e rralla të tokës, duke ofruar bashkëpunim me SHBA-në. “Rusia është e gatshme t’i ofrojë SHBA-së bashkëpunim për metalet e rralla, duke përfshirë Donbasin dhe Novorossiyan”, ka thënë ai, duke iu referuar zonave në Ukrainën lindore të aneksuara ilegalisht nga Rusia gjatë luftës në Ukrainë.

Ai ka hedhur poshtë bisedimet për një marrëveshje SHBA-Ukrainë për burimet e rralla tokësore, duke thënë: “Kjo nuk është puna jonë”. Putin ka shtuar se përpara nënshkrimit të marrëveshjeve të tilla, “Kievi dhe Washingtoni duhet së pari të vlerësojnë burimet”.

“Rusia është një nga liderët botërorë në rezervat e metaleve të rralla”, ka theksuar ai.

Lidhur me konfliktin në Ukrainë, Putin ka akuzuar presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy për bllokimin e bisedimeve me Moskën. “Zelenskyy u fut me dekretin e tij për ndalimin e negociatave me Rusinë”, ka thënë ai, duke shtuar: “Ai i shmang bisedimet sepse ato do të përfundonin ligjin ushtarak dhe do të çonin në zgjedhje në Ukrainë”.

Putin ka kritikuar gjithashtu udhëheqësit e BE-së, duke pretenduar se ata janë shumë të lidhur me Kievin. “Udhëheqësit aktualë të BE-së janë në linjë me regjimin e Kievit dhe nuk mund të ndryshojnë qëndrimin e tyre pa humbur fytyrën”, ka thënë ai.

Megjithatë, ai ka theksuar se “Rusia nuk ka asgjë kundër ruajtjes së shtetësisë së Ukrainës, por Ukraina nuk duhet të përdoret si një platformë kundër Rusisë”.

Për bisedimet e mundshme të paqes, Putin ka thënë se Rusia mirëpret pjesëmarrjen e BE-së në zgjidhjen e konfliktit të Ukrainës, por beson se zërat e BRICS-it (Brazili, Rusia, India, Kina, Afrika e Jugut dhe vende të tjera anëtare) dhe të vendeve të tjera duhet gjithashtu të merren parasysh. “Përfshirja e BE-së në negociatat e Ukrainës mund të jetë e vlefshme, por Evropa nuk mund të vendosë kushte”, ka shtuar ai.

Putin ka konfirmuar deklaratat e mëparshme të presidentit amerikan Donald Trump se kompanitë ruse dhe amerikane po diskutojnë projekte ekonomike në shkallë të gjerë brenda kornizës më të gjerë të zgjidhjes së konfliktit të Ukrainës.

Ai ka thënë se Trump dëshiron të përmirësojë situatën politike në Ukrainë, duke shtuar se “Kjo iniciativë u shërben më shumë interesave të Ukrainës sesa të Rusisë”.