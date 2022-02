Putin: Rusia nuk dëshiron luftë me Ukrainën

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se Rusia nuk dëshiron luftë me Ukrainën dhe se kjo është arsyeja pse ajo ka paraqitur propozime për garanci të sigurisë, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur në një konferencë për media, pas një takimi me kancelarin gjerman, Olaf Scholz, Putin tha se propozimet e Rusisë për garanci të sigurisë sugjerojnë nënshkrimin e një marrëveshjeje me SHBA-në dhe NATO-n për të garantuar siguri të barabartë për të gjithë Evropën, përfshirë Rusinë.

Sipas tij, SHBA-ja dhe NATO-ja injoruan tre shqetësimet kryesore të Rusisë në lidhje me mos zgjerimin e NATO-s drejt lindjes, kthimin e infrastrukturës ushtarake të aleancës në gjendjen që ishte në vitin 1997 dhe ndalimin e vendosjes së armëve sulmuese pranë kufirit rus, ndërkohë që ranë dakord për të diskutuar disa çështje dytësore, përfshirë transparencën ushtarake dhe vendosjen e raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme.

“Ne synojmë dhe do të përpiqemi të negociojmë me partnerët tanë për çështjet që kemi ngritur për t’i zgjidhur ato në mënyrë diplomatike”, tha Putin.

Putin tha se ai me kancelarin gjerman diskutoi propozimet për garancitë e sigurisë dhe i tha atij se Rusia nuk mund të mbyll sytë ndaj mënyrës sesi SHBA dhe NATO “keqinterpretojnë” parimin e sigurisë së pandashme.

Ai tha se SHBA dhe NATO po përpiqen të vendosin në praktikë një “përmbajtje të detyruar” kundër Rusisë, duke e përshkruar atë si një kërcënim për sigurinë e vendit.

Putin bën thirrje për zgjidhjen e krizës në Ukrainë

Duke folur për situatën në Ukrainë, Putin tha se Rusia ka dëgjuar premtimet për mos zgjerimin e NATO-s për 30 vite dhe se tani vendi fqinj, Ukraina, planifikon t’i bashkohet aleancës.

“Çështja e pranimit të Ukrainës në NATO po diskutohet (nga vendet perëndimore). Thuhet se (pranimi) nuk do të ndodhë nesër. Atëherë kur? Pasnesër? Çfarë ndryshon për ne? Ne dëgjojmë se Ukraina nuk është gati sot për t’u bashkuar me NATO-s. Dhe gjithashtu, se nesër nuk do të pranohet. A do të pranohet kur të përgatitet”, u shpreh Putin.

Putin theksoi se do të dëshironte ta bëjë të qartë fatin e pranimit të Ukrainës në NATO në procesin e negociatave “përmes mjeteve paqësore”, duke shprehur shpresë se “partnerët do të dëgjojnë” shqetësimet e Rusisë dhe do t’i marrin ato seriozisht.

Nga ana e tij, Scholz tha se qëndrimet e Rusisë dhe Perëndimit në lidhje me sigurinë janë të ndryshme dhe se NATO dhe Bashkimi Evropian (BE) nuk pajtohen me propozimet e sigurisë së Rusisë, por theksi se ka pika që mund të diskutohen dhe se me rëndësi është të ruhet dialogu.

Më tej, ai theksoi se nuk ka plane për zgjerimin e NATO-s.

“Kjo nuk është në rendin e ditës. Siguria evropiane nuk mund të jetë kundër Rusisë vetëm me të” tha kancelari gjerman.

Duke folur për mundësinë e një lufte midis Rusisë dhe Ukrainës, Scholz tha se një luftë në Evropë është “e pa imagjinueshme”, si dhe theksoi se mundësitë diplomatike për zgjidhjen e krizës ukrainase nuk janë shterur.

Putin e kundërshtoi atë, duke theksuar se kishte një luftë në Evropë, në Jugosllavi, “të lëshuar nga SHBA dhe NATO”, por Scholz argumentoi se situata ishte ndryshe atje, “ekzistonte një kërcënim për gjenocid”.

Për këtë Putin tha se ajo që po ndodhë tani në lindje të Ukrainës, siç tha ai, “diskriminimi i popullsisë rusisht-folëse të Ukrainës, i çimentuar në legjislacionin e vendit” është “gjenocid” për Rusinë.

Megjithatë, Scholz e përshëndeti deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë për kthimin e disa prej trupave ruse në pozicionet e vendosjes së përhershme si “një shenjë të mirë”.

Kancelari gjerman dha disa detaje nga takimi i tij me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, i mbajtur gjatë ditës së djeshme. Ai tha se Zelensky “premtoi me vendosmëri” se do të përgatisë një projekt-ligj për statusin e posaçëm të Donbasit dhe amendamentet e kushtetutës.

Rajonet e shkëputura të Ukrainës

Duke komentuar apelin e ligjvënësve rusë për të njohur si vende të pavarura rajonet e shkëputura të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, Putin tha se kriza duhet të zgjidhet në përputhje me Marrëveshjen e Minskut.

Gjithashtu edhe Scholz tha se të gjitha palët duhet të mbeten të përkushtuara për zbatimin e Protokollit të Minskut.

Ai po ashtu tha se njohja e rajoneve Donetsk dhe Luhansk si vende të pavarura do të ishte “një katastrofë politike” dhe një shkelje e Marrëveshjes së Minskut.

Putin dhe Scholz thanë se diskutuan edhe për transmetimin e kanalit televiziv rus ‘RT DE TV’ në Gjermani dhe të kanalit gjerman ‘Deutsche Welle’ në Rusi, me kancelarin gjerman që theksoi se ‘RT’ duhet të paraqesë një kërkesë përkatëse siç parashikohet nga procedurat ligjore.

Fati i gazsjellësit ‘Nord Strem 2’

Duke folur për bisedimet në përgjithësi, Putin tha se ato u mbajtën “në një atmosferë biznesi” dhe se palët diskutuan të gjitha çështjet “në mënyrë thelbësore dhe të plotë”.

Sipas vlerësimit të presidentit rus, Scholz i shikon marrëdhëniet dypalëshe me Rusinë “pragmatike”.

Putin përsëriti se gazsjellësi ‘Nord Stream 2’ është një projekt komercial dhe se ai nuk ka një anë politike dhe se dërgesat e gazit nëpërmjet këtij gazsjellësi do të fillojnë sapo rregullatori gjerman ta lejojë.

Scholz, nga ana e tij, tha se ata janë të përkushtuar të sigurojmë që tranziti i gazit në Evropë të funksionojë përmes Ukrainës, Bjellorusisë, Polonisë dhe përmes gazsjellësit ‘Nord Stream 1’ sipas marrëveshjeve ekzistuese.

“Ne duam një zhvillim paqësor të situatës në Evropë, duam të shmangim një konflikt lufte në Ukrainë. Nëse bëhet fjalë për atë (konfliktin ushtarak), ai do të ketë pasoja në shkallë të gjerë, është e qartë për të gjithë”, tha Scholz, duke iu referuar sanksioneve të mundshme perëndimore ndaj Rusisë.

Presidenti rus u zotua se Rusia do të vazhdojë dërgesat e gazit përmes Ukrainës nëse ka kërkesë në këtë drejtim dhe gjithashtu nëse është fitimprurëse dhe nëse infrastruktura mirëmbahet. /aa