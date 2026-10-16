Putin: Rusia u përgjigjet sulmeve ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike dhe platformave të tregtisë elektronike

Presidenti rus, Vladimir Putin tha se Moska po u përgjigjet sulmeve ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike dhe platformave të tregtisë elektronike në Rusi, transmeton Anadolu.
Duke folur përmes një lidhjeje video në një takim të forumit Business Russia të enjten, Putin tha se Rusia ishte kundërpërgjigjur ndaj sulmeve kundër platformave Wildberries dhe Ozon, duke akuzuar Ukrainën se po kërkon mbështetjen e Perëndimit për të ushtruar presion ndaj Moskës që të ndalojë sulmet hakmarrëse.
“Ata e hodhën hapin e parë dhe ne filluam të kundërpërgjigjemi. Tani po ankohen për sulmet ndaj llojeve të tjera të objekteve, përfshirë infrastrukturën energjetike dhe qendrat e të dhënave. Ata e nisën këtë. Nuk duhej ta kishin bërë. Duhej të kishin menduar mirë për pasojat përpara se të ndërmerrnin atë hap”, tha ai.
Putin tha se Ukraina kishte vazhduar të shënjestronte infrastrukturën energjetike ruse, duke shtuar se të mërkurën ishin tentuar sulme ndaj disa rafinerive të naftës. Disa objekte u goditën, por dëmet nuk ishin të konsiderueshme, tha ai.
Të mërkurën, zëvendëskryeministri rus, Alexander Novak, tha se Ukraina kishte sulmuar rafineritë e naftës në rajonet Saratov dhe Ryazan.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës ishin në kundërshtim me nismat amerikane për paqe.
Të dielën, Trump njoftoi në platformën e tij të mediave sociale Truth Social se Rusia dhe Ukraina kishin rënë dakord për një armëpushim të menjëhershëm lidhur me sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të njëra-tjetrës.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Kievi ishte i gatshëm të ndalonte sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës nëse Moska ndalonte sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, duke theksuar se çdo ulje e tensioneve duhet të jetë e ndërsjellë dhe e mbështetur me garanci.
Ndërkohë, Peskov tha se kontaktet me SHBA-në për armëpushimin e propozuar në sektorin energjetik po vazhdonin.