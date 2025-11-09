Qen në vend të fëmijëve: treguesit e frikshëm në vendin fqinj

Italia tani ka më shumë kafshë shtëpiake sesa foshnje, duke nxjerrë në pah një krizë gjithnjë e më të thellë të popullsisë, sipas Italy Explores.
Të dhënat e fundit tregojnë se normat e lindjeve kanë arritur nivelin më të ulët historik, ndërsa pronësia e kafshëve shtëpiake vazhdon të rritet.
Kostot në rritje të jetesës, pasiguria në punë dhe ndryshimet kulturore po i bëjnë shumë të rinj italianë të zgjedhin kafshët shtëpiake në vend të krijimit të familjeve pasi mendojnë se nuk mund t’i përballojnë.
Italia tani ka më shumë kafshë shtëpiake sesa foshnje, me rreth 62 milionë kafshë krahasuar me 393,000 lindje në vit.
Ndërsa shkalla e lindshmërisë në vend arrin nivele rekord, pronësia e kafshëve shtëpiake është rritur ndjeshëm, duke reflektuar një ndryshim kulturor – pasi shumë italianë i shohin kafshët e tyre shtëpiake si anëtarë të vërtetë të familjes.
Shifrat përfshijnë 8,2 milionë qen, 7,9 milionë mace, dhe gjithashtu zogj, peshq, zvarranikë dhe gjitarë të vegjël – që përbëjnë pjesën tjetër të kafshëve shtëpiake.
Kjo dashuri në rritje ka shkaktuar një ekonomi të lulëzuar për kafshët shtëpiake, me restorante që pranojnë kafshë shtëpiake, paketa pushimesh, sallone luksoze për kujdesin e kafshëve dhe madje edhe furra buke për qen që po bëhen gjithnjë e më të zakonshme.
Shumë të rinj italianë përmendin paqëndrueshmërinë ekonomike, kostot e e larta të strehimit dhe preferencat e stilit të jetës si arsye për shmangien e prindërimit, ndërsa përqafojnë shoqërinë e kafshëve shtëpiake në vend të të paturit fëmijë. /atsh