Qendra ligjore: Gjashtë aktivistë të huaj të flotiljes mbeten në paraburgimin izraelit

Gjashtë aktivistë ndërkombëtarë të ndaluar nga flotilja e ndihmave për Gazën vazhdojnë të mbahen në paraburgim nga autoritetet izraelite, bëri të ditur të martën qendra ligjore izraelite Adalah.
“Gjashtë pjesëmarrës që ishin në bordin e Flotiljes Globale Sumud, e cila u interceptua dhe u ndalua në mënyrë të paligjshme gjatë rrugës për në Gaza, mes gjenocidit në vazhdim, mbeten në paraburgim izraelit”, thuhet në deklaratën e qendrës.
Sipas Adalah, aktivistët e ndaluar janë shtetas të Norvegjisë, Marokut dhe Spanjës, dhe organizata ka premtuar se do të vazhdojë të kërkojë “lirimin e tyre të menjëhershëm”.
Qendra njoftoi gjithashtu se avokatët e tyre i kanë dorëzuar autoriteteve izraelite kërkesë për t’i vizituar aktivistët të mërkurën, nëse ata do të mbeten ende në paraburgim.
Mediat izraelite raportuan më herët se autoritetet kanë zgjatur për një javë ndalimin e aktivistes spanjolle Reyes Rigo Cervilla.
Në orët e para të së martës, autoritetet izraelite deportuan më shumë se 130 aktivistë përmes Jordanisë.
Javën e kaluar, forcat detare izraelite sulmuan një flotilje prej mbi 40 anijesh që po drejtoheshin drejt Gazës për të sfiduar bllokadën e paligjshme izraelite mbi enklavën, duke arrestuar më shumë se 470 aktivistë nga mbi 50 vende.
Izraeli ka mbajtur bllokadën ndaj Gazës, e cila është shtëpia e afro 2,4 milionë banorëve, për pothuajse 18 vjet.
Që nga tetori 2023, bombardimet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.100 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, duke e kthyer enklavën në një vend pothuajse të pabanueshëm.