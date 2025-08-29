Qeveria britanike nuk fton zyrtarët izraelitë në panairin e mbrojtjes në Londër

Raportohet se qeveria britanike për shkak të sulmeve në Gaza, nuk i ka ftuar zyrtarët izraelitë në panairin e mbrojtjes të këtij viti që do të mbahet në Londër, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të faqes “Politico”, zëdhënësi i qeverisë britanike njoftoi se këtë vit nuk do t’i dërgohej një ftesë delegacionit të qeverisë izraelite për Panairin Ndërkombëtar të Pajisjeve të Mbrojtjes dhe Sigurisë (DSEI 2025), një nga tubimet kryesore të industrisë së mbrojtjes në botë që mbahet çdo dy vjet në Londër.
“Vendimi i qeverisë izraelite për të përshkallëzuar më tej operacionin e saj ushtarak në Gaza është i gabuar. Si rezultat, mund të konfirmojmë se asnjë delegacion i qeverisë izraelite nuk do të ftohet të marrë pjesë në DSEI 2025”, deklaroi zëdhënësi.
Zëdhënësi gjithashtu bëri vlerësimin se “Duhet të ketë një zgjidhje diplomatike për t’i dhënë fund kësaj lufte, duhet të arrihet një armëpushim i menjëhershëm, pengjet duhet të lirohen dhe ndihma humanitare për popullin e Gazës duhet të rritet”.
Në anën tjetër zëdhënësi njoftoi gjithashtu se kompanitë izraelite të industrisë së mbrojtjes mund të marrin pjesë në panair normalisht.
Lajmi vuri në dukje se në rast të pjesëmarrjes së kompanive pritet të shkaktohen protesta me përmasa të mëdha.
Kompania “Clarion Defense and Security” organizatori i panairit, nuk ka bërë deklaratë lidhur me këtë çështje, ndërsa Ambasada e Izraelit në Londër ka lënë pa përgjigje pyetjet e Politico-s lidhur me çështjen.
Disa zyrtarë britanikë thanë gjithashtu se qeveria izraelite është informuar për çështjen dhe se ndalimi mund të hiqet nëse ajo tregon angazhimin e saj për të mbështetur ligjin ndërkombëtar humanitar në territoret e pushtuara palestineze.