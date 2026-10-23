Qeveria britanike u bën thirrje qytetarëve të përgatiten për ndërprerje të furnizimit dhe sulme kibernetike

Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë, Wes Streeting, i bëri thirrje publikut të enjten që të ndërmarrë hapa për t’u përgatitur për ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit nga sulmet kibernetike ose situatat emergjente, transmeton Anadolu.
Streeting paralajmëroi se njerëzit duhet të jenë më të vetëdijshëm për rreziqet e reja me të cilat përballet Mbretëria e Bashkuar dhe të bëjnë plane për t’u përballur me to, raportoi BBC.
Duke folur në Uzinën UK Gun Hall në Telford, ku ai njoftoi se vendi ka rinisur prodhimin vendas të tytave të armëve të tankeve për herë të parë në dy dekada, ai theksoi se publiku duhet të jetë i përgatitur për sulme kibernetike ndaj bizneseve ose ndërprerje të zinxhirit të furnizimit të shkaktuara nga “aktorë shtetërorë armiqësorë ose terroristë”.
“Por ne gjithashtu do të duhet ta çojmë vendin një hap më tej dhe t’i pyesim ata nëse janë të përgatitur për sulme kibernetike gjithnjë e më të sofistikuara ndaj bizneseve tona, a janë të përgatitur për mundësinë që mund të ketë ndërprerje në zinxhirët thelbësorë të furnizimit të shkaktuar nga aktorë shtetërorë armiqësorë ose terroristë?” tha ai.
Kjo vjen pasi Sekretarja e Mjedisit, Dame Angela Eagle tha muajin e kaluar se njerëzit duhet të përgatiten për mot ekstrem ndërsa ngjarja më e fortë El Nino në një gjeneratë zhvillohet mbi Oqeanin Paqësor.
“Si do të përballeshim nëse sistemet e pagesave në supermarketin lokal do të prisheshin?” tha Streeting, duke shtuar se këto janë llojet e “sfidave dhe kërcënimeve të përditshme” me të cilat njerëzit mund të përballen.
“Dhe është e drejtë që ne t’i kërkojmë vendit të jetë gati për këto gjëra dhe t’i kërkojmë të gjithëve të bëjnë pjesën e tyre”, shtoi ai.
Qeveria po nis një fushatë “bëhu gati” për të ofruar këshilla për publikun, duke përfshirë mbledhjen e furnizimeve dhe duke zbuluar se si të bëhen vullnetarë për të mbështetur komunitetet gjatë një emergjence.
“Është me të vërtetë e rëndësishme që ne t’i pyesim familjet dhe bizneset, a janë të përgatitura, a janë gati, a e dinë se si do të reagonin në rast të sfidave të përditshme që mund të shfaqen?” tha Streeting.