Qeveria e Jemenit: Rreth 12 600 familje të zhvendosura në gjashtë provinca gjatë përshkallëzimit të fundit ushtarak

Qeveria jemenase tha të martën se rreth 12.600 familje janë zhvendosur në gjashtë provinca gjatë valës së fundit të zhvendosjeve, mes përshkallëzimit ushtarak në vend, transmeton Anadolu.
Ministri jemenas i Planifikimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, Mohammed Al-Baqmi, tha gjatë një takimi me ministren e Jashtme Afrah Al-Zouba dhe përfaqësues të OKB-së, të organizatave ndërkombëtare dhe të organizatave joqeveritare se 12.597 familjet e zhvendosura përballen me nevoja urgjente për strehim, ushqim dhe ujë të pijshëm të sigurt.
Al-Baqmi bëri thirrje për veprime të menjëhershme ndërkombëtare për mobilizimin e burimeve dhe për adresimin e mungesave të financimit në reagimin humanitar, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Jemenit, Saba.
Ndërkohë, autoritetet lokale në kryeqytetin e përkohshëm Aden njoftuan se guvernatori Abdulrahman Sheikh ka marrë vendim për krijimin e një celule për reagim humanitar, për të adresuar nevojat e krijuara nga përshkallëzimi ushtarak dhe valët e zhvendosjeve drejt qytetit.
Sipas autoriteteve lokale, celula do të vlerësojë nevojat e personave të zhvendosur nga bregu perëndimor dhe Taizi dhe do të punojë për ofrimin e ndihmës brenda burimeve në dispozicion.
Jemeni kishte përjetuar një periudhë qetësie relative që nga prilli 2022, pas gati 12 vitesh luftë mes forcave qeveritare, të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, dhe Huthive të mbështetur nga Irani, të cilët morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe pjesëve të mëdha të vendit në vitin 2014.
Që nga fundi i vitit 2023, pas fillimit të luftës në Gaza, Huthit janë përfshirë gjithnjë e më shumë në konfliktet rajonale, duke ndërmarrë sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në Detin e Kuq, ndërsa rifillimi i luftimeve kohët e fundit ka rritur frikën për rikthimin e një konflikti në shkallë të gjerë në Jemen.