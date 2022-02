Qeveria franceze do të krijojë një organ të ri për muslimanët francezë

Pavarësisht rezervave, Franca ka vendosur nesër të krijojë Forumin e Islamit të Francës (FORIF) në një masë që do të shpërbëjë Këshillin e Besimit Musliman Francez (CFCM), që ka qenë nën vëzhgim që kur presidenti francez, Emmanuel Macron, shpalosi nismën “Islami Francez”, raporton Anadolu Agency (AA).

Megjithëse klerikët muslimanë dhe përfaqësuesit e shoqatave islamike të vendit do të përfshihen në katër grupet e punës së FORIF-it, ata do të zgjidhen nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe guvernatorët, duke ngritur pyetje në lidhje me objektivat themelore të forumit nga shumë muslimanë francezë.

Në kushte anonimiteti, një anëtar i shquar i komunitetit musliman të vendit për AA tha se nuk ka kritere të qarta të përzgjedhjes për anëtarët që do të jenë në grupet e punës së FORIF-it.

Megjithatë, ai e pranoi se CFCM ishte keqmenaxhuar dhe tashmë ka humbur besueshmërinë e saj në sytë e qeverisë franceze dhe të disa organizatave islame.

Përkundër këtyre vështirësive, theksoi ai, CFCM duhet të kishte vazhduar.

Grupet e punës së FORIF-it do të trajtojnë një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me popullsinë muslimane të vendit, përfshirë trajnimin e imamëve, të klerikëve muslimanë të punësuar në burgje, spitale e shërbime ushtarake, sigurinë e xhamive, si dhe paragjykimet anti-muslimane.

Mbi konceptin kryesor të FORIF-it, ministri francez i Punëve të Brendshme, Gerald Darmanin, pohoi se ata kërkuan “të çlironin Islamin në Francë”, duke pretenduar se CFCM-ja ka qenë nën ndikimin e vendeve të ndryshme, përfshirë Marokun, Algjerinë dhe Turqinë.

"Islami nuk është një fe e të huajve në Francë, por një fe franceze që nuk duhet të varet nga paratë apo autoritetet e huaja", tha Darmanin.