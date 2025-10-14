Qeveria holandeze merr kontrollin e prodhuesit të çipave Nexperia në pronësi kineze, në një veprim të rrallë

Qeveria holandeze ka marrë kontrollin e prodhuesit të çipave të kompjuterëve në pronësi kineze, Nexperia, duke rritur tensionet me Pekinin, ndërsa një luftë globale po zhvillohet mbi pronën intelektuale të teknologjisë, veçanërisht rreth gjysmëpërçuesve.
Qeveria tha vonë të dielën se ka ndërhyrë në Nexperia me seli në Holandë, e cila prodhon çipa për makina dhe elektronikë të konsumit.
Ajo përmendi shqetësimet në lidhje me transferimin e mundshëm të teknologjisë te kompania mëmë kineze e Nexperia-s, Wingtech.
Amsterdami thirri fuqitë e pashfrytëzuara më parë sipas një ligji holandez të njohur si “Akti i Disponueshmërisë së Mallrave”.
Vendimi çoi në një rënie prej 10% të aksioneve të Wingtech në Shangai të hënën.
Qeveria holandeze nuk do të marrë pronësinë e Nexperia-s, por tani do të ketë fuqinë për të përmbysur ose bllokuar vendimet e menaxhimit që i konsideron të dëmshme. Prodhimi i rregullt i kompanisë po vazhdon.
Presidenti amerikan Donald Trump po rrit presionin mbi firmat kineze të teknologjisë, si pjesë e një lufte më të gjerë tregtare që e pa atë të kërcënonte me tarifa 100% mbi eksportet e Kinës javën e kaluar.
Shtetet e Bashkuara dhe Holanda zakonisht bashkëpunojnë ngushtë në kontrollet e eksportit të industrisë së çipave të kompjuterëve.
Megjithatë, një zëdhënës i Ministrisë Holandeze të Çështjeve Ekonomike tha se nuk kishte përfshirje të SHBA-së në vendimin e saj në lidhje me Nexperia-n, dhe koha ishte “thjesht rastësore”.
Muajin e kaluar, Uashingtoni zgjeroi një listë të firmave të listuara në listën e zezë të konsideruara si kërcënime për sigurinë kombëtare për të përfshirë degët.
Wingtech ishte vendosur tashmë në “listën e subjekteve” të SHBA-së në dhjetor 2024, për rolin e saj të dyshuar “në ndihmën e përpjekjeve të qeverisë së Kinës për të blerë subjekte me aftësi të ndjeshme prodhimi gjysmëpërçuesish”.
Nexperia, e cila është 100% në pronësi të Wingtech, tha në atë kohë se do të përmbushte rregullat e SHBA-së, megjithëse tha se operacionet e saj mbaheshin larg kompanisë mëmë kineze.
Wingtech e quajti ndërhyrjen e qeverisë holandeze në Nexperia, dikur pjesë e grupit holandez të elektronikës Philips, “ndërhyrje të tepërt të nxitur nga paragjykimet gjeopolitike”.
Wingtech gjithashtu pretendoi se drejtuesit jo-kinezë të Nexperia-s ishin përpjekur të ndryshonin me forcë strukturën e kapitalit të kompanisë përmes procedurave ligjore, në një “kapje të fshehtë të pushtetit” ndaj kompanisë.
Gjithashtu tha në një deklaratë se po konsultohej me avokatë dhe po kërkonte mbështetje qeveritare për të “mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime të kompanisë”.
Nexperia, të cilën Wingtech e bleu për 3.63 miliardë dollarë në vitin 2018, tha se ishte në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse.
Në deklaratën e saj, qeveria holandeze përmendi çështje rreth “njohurive thelbësore teknologjike” pa dhënë hollësi.
“Humbja e këtyre aftësive mund të paraqesë një rrezik për sigurinë ekonomike holandeze dhe evropiane”, tha ajo.